PxC albira la solució per a les aigües fecals dels Pisos Planas

Després que Plataforma per Catalunya (PxC) , i en el seu nom el regidor Joan Carrasco va presentar i es va aprovar una proposta de resolució al Ple del 24 de novembre de 2015 (quinze!) i després de nombrosos precs i preguntes en nombrosos plenaris municipals demanant una solució definitiva al problema d’aigües fecals dels pisos Planas, manifesta que “ per fi es veu una llum al final d'aquest llarg túnel” .

El regidor identitari també ha dit que davant la inoperància de tants anys de l’equip de govern en resoldre els greus problemes que pateix el barri, PxC , va presentar també denúncia per presumpte delicte contra la Salut Pública davant la Fiscalia de Tarragona, i també davant el Departament de Salut.

El regidor també acusa al govern format per PSC, CDC i RNA d'haver estat enrocat en la seva incompetència mentre els Pisos Planas continuaven patint un estat de degradació impròpia del segle XXI. No estem parlant en aquesta ocasió d'okupacions il·legals, delinqüència, tràfic de drogues o incivisme, que també són problemes del barri, sinó que ara estem parlant d'un problema de salubritat que pot ocasionar greus conseqüències al nostre municipi.

El mateix Joan Carrasco també va decidir portar al barri de Pisos Planas a Miriam Moreno del programa de màxima audiència per a tot l’Estat, España Directo , de TVE-1 el 24 de febrer de 2016 per denunciar per enèsima vegada que hi ha un barri al Vendrell que “viu en unes condicions impròpies d'una societat moderna ja que viuen entre aigües fecals, una pudor insuportable i plagues d'insectes. I per tant amb seriosos riscos higiènico-sanitaris i mediambientals ja que sobre les aigües fecals abocades al carrer hi juguen els nens, xipollegen els coloms o hi beuen els gats” .