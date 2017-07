Qüestió d’actitud

No existeix camí algun que pugui dir-se fàcil. Fins i tot aquells que semblen la representació d'un conte de fades tenen zones d'incomoditat. La clau resideix que cada escenari es viu des d'un mapa mental únic. Ell viu el seu des de imponderables que no podem administrar perquè no són nostres. La teva història, per molt semblant que pugui semblar a la d'uns altres, es viu des d'una sèrie de matisos que no es poden extreure del teu context. No són una peça de fruita defectuosa que es treu de la caixa i llest. Classificar tots els factors que t'expliquin és una tasca àrdua perquè mai podràs separar tots els grans de sorra que formen la platja de la teva vida. Doncs així succeeix amb l'existència de tots i cadascun de nosaltres. Som éssers específics, particulars i irrepetibles que vivim en escenaris comuns plens de múltiples facetes que els fan diferents malgrat compartir-los. La diferència la marca entre altres coses l'angle que triem per mirar-los i estar present en ells.

Els camins que recorrem des del nostre naixement fins al moment de la mort són la suma de sistemàtiques eleccions que realitzem constantment i que escapen en la seva major part a la nostra consciència. Moltes es prenen de forma automàtica. Altres més o menys raonades. Les menys, aquelles que han gaudit d'algun procés de reflexió i maduració. Per tant som de la idea que nostra responsabilitat és la rellevant en la vida que vivim. Va molt més allà de si la nostra realitat social o econòmica és aquesta o aquella, que si estem millor o pitjor situats.

No són les coses que passen, tens o perds. És tan senzill com tornar a mirar per preguntar-te el com et sents amb el que et passa, tens o perds per posteriorment investigar en les coses que pots fer diferents en la teva relació amb aquesta situació. La meta és tan clara com la recerca de solucions diferents. Aquest matís és la clau que obre un nou horitzó a experimentar coses positives amb allò que abans et procurava literalment el contrari.

Sembla màgia però no ho és. La fórmula es diu canvi d'actitud. Entenc que sona a buit quan s'utilitza com en els discursos dels polítics on es parla de belles idees que o no se saben desenvolupar en la pràctica o simplement es treuen a la palestra per adornar les oïdes de l'audiència. Tinc molt clares les meves intencions sobre aquest tema i pretenc allunyar-me tot el que pugui d'aquesta possibilitat.

Per a això avui vull aportar 5 idees molt potents que tenen en el seu conjunt tres virtuts essencials:

• Es poden personalitzar amb facilitat al teu model particular, a com entens la vida.

• Són bàsiques. Aborden cinc fronts en els quals tots en algun moment hem estat.

• Estan enfocades al canvi. Sense canvi a una elecció diferent no hi ha evolució.

Vull amb elles llançar-vos un repte que consisteix a donar-los forma específica en la vostra vida quotidiana.

Amb això serem capaços d'aconseguir amb aquest grapat d'opcions múltiples respostes a milions de situacions que serveixin a qualsevol per canviar les seves vides.

1. Escolta els teus sentiments: Deixa d'invertir energia a lluitar contra les teves emocions, particularment contra les negatives ja que totes elles, les positives incloses són senyals que ens estan mostrant les coses que hem de canviar en les nostres vides per millorar-les. Enfronta't al teu sabotejador i dóna-li la volta al que d'una forma o una altra t'emociona i et visualitzaràs com de debò t'agradaria ser abans que succeeixi. Així obres un camí nou a totes les accions que posaràs en pràctica per créixer en positiu.

2. Dóna-li un significat a la teva vida: Els somnis d'uns altres estan molt bé i poden ser molt bonics, no obstant això et puc assegurar que els teus són molt millors per una raó molt simple: són teus i generen un camí per a tu. Quan ets fidel als teus somnis i a les teves metes sents un plaer especial que va més enllà d'aconseguir-ho amb exactitud o no. Aquest camí és el de la satisfacció. Durant el seu trajecte podràs canviar el que consideris oportú. Això a més et farà ric i savi, primer davant teu mateix i després davant els altres.

3. Agraeix: Punt final a les lamentacions per no haver-ho aconseguit. Fins i tot en aquesta situació, sempre hauràs aconseguit alguna cosa. Aprèn a agrair-ho i obtindràs un grau de felicitat inèdit fins a aquest moment. Aquest nou poder et posa en l'aquí i l'ara, en el precís instant real que estàs vivint, ni abans, ni després. Defineix meravellosament ajustada la vida.

4. Deixa de criticar: Tots som únics, tu el primer. Practicar la crítica esgota, desconcentra i desvia del que de debò és important per a tu. Quan comprens que les persones no són ni dolentes ni bones, que solament posen en pràctica alguna forma de comportament definit com bo o dolent, descansaràs moltíssim, començant a acariciar la virtut de la tolerància.

5. Gaudeix del present: Allunya't del torturador passat i no t'embarquis en relatives i poc probables preocupacions futures. Comença a ocupar-te del que està succeint en aquest precís instant. De tot, és en l'única cosa que pots actuar amb claredat. És l'única cosa que autènticament et pertany: el present, aquí i ara. La resta és nomes fum que intoxica o distreu.

Per començar aquesta dieta, és suficient. A partir d'aquestes idees pots completar un perfil diferent de tu mateix que et sorprendrà, que traurà del teu interior el millor de tu, deixant a un costat en la cuneta aquesta vella pell antiquada que estàs en capacitat de mudar.