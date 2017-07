A la recerca d’una pubilla per a la vila

En aquestes èpoques que estem recuperant les nostra tradicions a marxes forçades, només ens cal recuperar la figura de la pubilla. Una jove formosa, llesta i espavilada uniformada amb el vestit de catalaneta s’encarregava de donar color, alegria i bellesa a la població que era escollida. Encara hi ha força senyores que ara tenen més de 55 anys que es mostren contentes del seu passat de pubilla. Ara recorden amb tendresa aquella experiència. Fa uns anys a Turismar es va voler recuperar aquesta figura, però no tenia res a veure amb les formes tradicionals. Al final la van treure per sexista i potser pel cost de tota l’aventura. Jo hi havia anat unes quantes vegades. El més trascendental de tot era aquell escenari sobre el llac dels peixos de Coma-ruga. Un dels espais poc aprofitats que tenim a casa nostra i que amb això de les pubilles del segle XXI es va saber treure partit.

Clar, per fer tot això hem de tenir unes basses que garanteixin tot el procés per triar la noieta més adient per aquest perfil que hauríem de recuperar en el nom de la nostra història més nostrada.

Primer de tot, hem de buscar un jurat, amb estilistes, dissenyadors, gent jove, pubilles d’altres latituds i com no, també hi ha d’haver alguns representants dels nostres polítics que han d’estar allí amb una roba adequada per la cita. Tots ells que siguin coneguts i millor que formin part de la família d’algun polític, no sigui que algun d’aquests galifardeus se li acudeixi donar més vots del normal a alguna candidata que no reculli l’estima dels màxims manaires civils de la nostra preuada vila.

Llavors hem de cercar un barems per triar la noia en qüestió. Si viu al centre de la vila o hagi nascut en aquest privilegiat espai a l’ombra del campanar i seu àngel alat, 10 punts. Si ha tingut la mala sort néixer més amunt del carrer de la Pau o a l’altra banda de la Riera, un parell de punts perquè hem de donar els mateixos drets a tothom, encara que vostè ja sabrà perquè fem aquesta clara distinció pel bé de tota la comunitat.

Si aquesta noieta ha complert amb el bateig, la comunió i la confirmació, 10 punts per sagrament. Doncs anar a la Casa del Pare és una cosa prou important que de ben segur marcarà la seva trajectòria al llarg de tota la seva vida. La nostra societat no ha canviat gaire i sempre hem de triar el gra de la palla que ens vol vendre el present.

Anem a seguir amb les bases del concurs. Si sap ballar sardanes, li atorgarem 15 punts. Hem de tenir en compte que hem de treballar per conservar les nostres tradicions. Aquestes noies en el seu curt però intens pubillatge una de les tasques que han de fer amb més gust i emoció és ballar sardanes, per això han d’estar preparades i ben formades per estar a l’alçada de les circumstàncies.

Una de les coses que també puntuaran i seran clau en la tria final seran els punts aconseguir per pertànyer a alguna de les entitats infantils i juvenils de la vila. Aquí es valoraran els grups de cultura popular on ha participat i participa la jove en qüestió.

Després de la suma de punts, s’elaborarà un ampli test amb un seguit de preguntes sobre temes de la vila vinculada als vilatans de tota la vida: costums, tradicions, renoms i altres anècdotes serà la part més objectiva per dotar del preuat reconeixement a la persona més escaient.

Per acabar tindrà lloc l’esperada entrevista entre les 10 més candidates amb més punts. A partir d’aquí s’escollirà la pubilla de la vila que acompanyarà a les autoritats en totes les festivitats del municipi.

Per donar més color a tot plegat es pot escollir la pubilla i tot seguit les seves dames d’honor que l’acompanyaran en els moments més intensos de la festa.

Posats a recuperar i donar vida a figures d’animals de processó ja ens podíem posar a treballar en el tema de les pubilles perquè aquesta és una dels elements nostrats que seria ideal cap a aquesta vila que volem construir i que de mica en mica van fent uns quants en nom de la majoria silenciosa. A veure si hi ha sort i ben aviat en el nostre estimat, i preuat protocol de festa major ja hi tenim les pubilles i les seves dames per donar alegria i color a la festa i a la vila que ja li aniria prou bé.