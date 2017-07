PxC alerta de perill d'incendi en l’aparcament del torrent del Lluc

El regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC), Joan Carrasco, ha rebut queixes fonamentades de veïns que utilitzen l'aparcament de manera habitual i veïns de la zona dels barris del Puig i del Pèlag per la falta de manteniment que pateix i això fa que els matolls secs siguin una autèntica i potencial torxa.

En l’aparcament municipal que hi ha al carrer Tarradellas a l’alçada de l’escola Àngel Guimerà, fa molt de temps que no es tallen les herbes a tocar del torrent del Lluc que tenen ja una alçada considerable i ningú les poda. En aquesta zona hi ha un alt risc d'incendi que podria cremar molts cotxes amb l’alt risc d’incendi que això comportaria a més a més en una zona escolar com aquesta.

A més, també es queixen els veïns ja que el torrent està a tocar als seus habitatges i especialment ara a l'estiu amb les altes temperatures i l’herba seca han de suportar tota mena d'insectes, artròpodes, rosegadors, rates, i altres espècies que proliferen al voltant de les restes, vidres i residus orgànics i de tot tipus. Aquesta ve ser una zona zona endèmica del mosquit tigre temps enrere.

El regidor identitari en concordança amb els veïns demana que "de manera urgent es netegi i es desbrossi l’aparcament municipal esmentat per evitar el risc d'incendi per les característiques pròpies del descampat, els matolls i les altes temperatures”.