Tres dies d’agost

La nova entrega del Comissari Mascarell es situa a l’agost de l’any 1950. El subtítol del llibre és prou eloqüent: El cas més personal de l’inspector Mascarell. Certament Mascarell es veu involucrat en una investigació que protagonitza la seva dona, la Patro, que desapareix i rep una carta en la que el commina a investigar un cas que va succeir 12 anys enrere en plena guerra civil.

Aquesta és una aventura de l’inspector s’afegeix ja a les publicades, Quatre dies de Gener, on sembla que ell dispara el darrer tret a Barcelona, que a les poques hores serà ocupada pels “nacionales”, per desmantellar una xarxa d’explotació de noies. Set dies de Juliol on segueix l’estela de la investigació del primer cas i es troba amb una xarxa de corrupció de la burgesia industrial del tèxtil. A Cinc dies d’octubre, el trobem cercant la tomba d’un jove mort mentre a Madrid hi ha un important judici contra un grup nombrós de maquis. I a Dos dies de maig, el trobem embolicat en un intent d’atemptat amb la vista de Franco a Barcelona. Tots els casos estan ambientats excel·lentment en una Barcelona de postguerra amb una recreació històrica dels moments en que succeeixen les accions del comissari Mascarell. I a Sis dies de desembre a través dels seu vell conegut Lenin, un petit delinqüent es veu embolicat en una trama internacional sobre el contraban d’obres d’art robades pels nazis.

Jordi Sierra i Fabra és una del autors més prolífics i reconeguts de la literatura catalana actual. S’explica que és un autor que va començar a escriure a la seva infantesa i amb poc més de dotze anys ja havia escrit la seva primera novel·la llarga. Aquesta precocitat va lligada a una gran capacitat de treball que l'ha portat a que fins ara hagi escrit més de 400 llibres i hagi estat traduït a nombroses llengües, es calcula que ha venut més de deu milions de llibres, xifra realment important i que el situa entre els autors més llegits de la literatura contemporània.

Sierra i Fabra té una llarga trajectòria en literatura infantil i juvenil. Ha obtingut la majoria del premis que es concedeixen de literatura Columna Jove, Vaixell de Vapor, Gran Angular, Ateneo de Sevilla, el Nèstor Lujan de narrativa històrica i el Premio Nacional de literatura Juvenil a l’any 2007. Ha estat així mateix un estudiós de la música poc i rock, ha fet de comentarista i ha treballat per impulsar diverses revistes d’aquets gènere com Popular 1 i Super Pop.

En aquesta nova aventura comença quan l’antic inspector de policia Miquel Mascarell i la Patro volen passar un dia la platja gaudint del banys en un calorós mes d’agost. Però un dia de platja es pot convertir en un infern, proclama en algun moment de la narració en Miquel Mascarell. L’acció es situa a l‘any 1950, la postguerra ja comença a quedar lluny però els seus efectes són presents encara. La Patro desapareix en el moment en que han de marxar a al platja. Martorell preocupat rep una nota explicativa de mans de la portera, ha de resoldre un cas d’assassinat a l’any 1938 just quan va esclatar a la Gran Via cantonada amb Balmes un camió carregat d‘explosius com a conseqüència d’un bombardeig de l’aviació feixista sobre Barcelona.

La nota es molt clara i taxativa: si no resol en tres dies un cas que no va poder investigar i es va tancar amb la mort del presumpte culpable d’un atac de cor mentre era interrogat per la policia. Si no troba l’assassí i tanca la investigació inacabada a l'any 1938, la Patro morirà. Té tres dies per esbrinar la veritat.

A partir d’aquest moment Mascarell intenta trobar alguna pista de qui ha segrestat a la Patro, té algunes descripcions dels dos homes que ho van fer. Mentre però s’ha de preocupar de trobar tota la informació possible dels fets de l’any 38, quan una inoportuna apendicitis el va deixar fora de joc i no va poder fer la investigació. Busca informació amb un vell col·lega que va intervenir en la investigació, troba part de la informació que li aconsegueix una antiga amiga que treballa als jutjats, i pot consultar l’informe de l’autòpsia. Fa un recorregut per al vida del mort de l’Indalecio Martínez un jove soldat que ferit reposa a Barcelona abans de tornar-se a reincorporar al front. Indalecio és un defensor a ultrança de la república cada cop més fanatitzat. De la mort s’acusa a d’Ignasi Camprubí amic seu però que van mantenir una discussió el dia bans de la mort. Ignasi detingut i mort es tanca el cas però hi ha moltes sospites de que es tanca en fals i l’autèntic assassí està encara en llibertat.

Mascarell ressegueix la vida del mort, i les circumstàncies de la mateixa mort. Relacions, amors, revenges, desconfiances, mentides, delacions... tot va tornar a ressorgir i ajuda a Miquel Mascarell a descobrir l’assassí també qui té segrestada la Patro. Tot forma part de la mateixa investigació.

Mascarell aixeca vells records que remou consciències i fan tornar al present fets que ja es consideraven oblidats i tancats en la memòria dels protagonistes, però el fet de que hi hagués algú interessat en tornar a obrir els fets i intentar fer que la veritat acabi prevalent.

El cas es resoldrà en els tres dies que Mascarell té per recuperar i alliberar a la Patro i a més descobrirà en el marc de la investigació un fet personal que li comportarà un trasbals, positiu això sí, a la seva vida.

Si el llibre és ja de per sí interessant per la trama de la investigació ho és també, com tots els de la sèrie, per la notable descripció dels ambients d‘una postguerra trista i grisa que va afectar sobretot a la societat civil del país.

Interessant i de lectura a ritme ràpid.

Tres dies d’agost

Jordi Sierra i Fabra

Editorial Rosa dels Vents

Barcelona, Març de 2016