A Cubelles no tenim diners per una llar d’infants però sí en tenim per festes

Segurament no sóc l’únic que pensa que la nostra vila ha de ser un dels municipis de Catalunya on hi han més celebracions i esdeveniments del calendari anual, a Cubelles ho celebrem tot.

A mi em recorda molt al “pa i circ” dels antics romans, una tècnica per tenir entretinguda a la població i mantenir-la allunyada de la realitat social i política.

Que ningú em mal interpreti, això no és una crítica a la festa, això és una crítica a la prioritat que se li dona als recursos econòmics del nostre Ajuntament, a com gestionen els diners que reben dels nostres impostos; per cert ¿heu notat a les vostres butxaques la pujada d'un 10%? Jo sí, i moltes persones amb sous o pensions precàries de la nostra vila molt més; una pujada indiscriminada sense tenir en compte la realitat social i econòmica de Cubelles.

Segur que com a prioritari us ve al cap igual que a mi infinitat de temes, voreres, carrers, neteja, enllumenat, urbanitzacions, creació de treball, habitatge social, etc...a la nostra vila tenim un bon ventall per escollir, però em vull centrar en l'educació dels més petits.

Retornant al titular d'aquest article, us parlaré de la llar d'infants l'Estel, m'entristeix i m'indigna que el govern de Cubelles hagi pres la decisió de tancar-la, no ho entenc. L'argument dels polítics del govern per defensar la seva clausura dient que la Llar és deficitària, de que ha baixat la natalitat, de que per millorar la gestió s'ha de fusionar amb l'altra Llar, etc...no té cap sentit. En primer lloc, penso que un servei públic no s'ha d'entendre com un negoci, tampoc parlo de malbaratar els diners, però pocs serveis públics no són deficitaris, ja que es paguen via impostos, com per exemple escoles, hospitals, biblioteques, etc. Tot i això, a vegades aquest concepte es barreja, i més a Cubelles, on la major part dels serveis públics que hauria de gestionar el nostre ajuntament estan externalitzats, entre ells les llars d'infants.

Qui em coneix, sap que sóc un ferm defensor de les municipalitzacions, penso que els serveis públics han d'estar gestionats per ens o entitats públiques; però com sempre dic, amb seny i sense llençar els diners. Òbviament només amb la gestió pública es pot garantir que el servei públic funcioni amb criteris socials i d'interès general, i no exclusivament amb criteris estrictament econòmics i mercantils, ningú pot negar que una empresa pròpiament dita es crea per a guanyar calers. Això sí, la gestió pública d'un servei funciona sempre i quan el criteri ideològic del polític de torn estigui per aquesta feina i vulgui treballar-ho, si no és així serà un fracàs.

Continuant amb la llar d´infants l'Estel, el tancament respon més a un concepte polític e ideològic que no econòmic, ¿per què argumento això?

Molt fàcil; primer: el dèficit de la llar és de 40.000 euros, això col·loquialment parlant són un parell de festetes, un exemple, només la contractació de l'orquestra que tocarà el 15 d'agost a la tarda ens ha costat 13 mil euros; segon: tenim un superàvit a les arques municipals de més d'un milió d'euros, això vol dir que diners hi han per eixugar el dèficit; tercer: el tancament de la llar estava premeditat, fa uns anys que no els hi deixaven matricular infants de P0, òbviament les persones que tenien la necessitat de matricular als infants d'aquesta franja d'edat es van desplaçar a d´altres llars i ja no van canviar; quart: sí, és cert que la natalitat baixa, però la llar d'infants privada de la nostra vila està a tope, o sigui que alguna cosa no es fa bé, no es treballa suficient per a que les llars públiques siguin més atractives; i cinquè: a l'empresa que gestiona les llars públiques de Cubelles ja li va bé fusionar-les, minimitza recursos, elimina llocs de treball i augmenta beneficis.

Tot plegat no vull acabar sense solidaritzar-me i donar tot el meu recolzament a l’Ampa i a les treballadores de la llar d'infants l´Estel, estan fent una feina increïble, i no es rendeixen davant les adversitats, reivindicant dia darrere dia el treball que fan i el seu posicionament frontal al tancament d'aquest servei educatiu. Sou tot un exemple!

Dani Pérez

Regidor de Guanyem Cubelles