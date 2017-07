Can Ferrer del Mas (“Castell dels Moros”), forma part dels edificis públics, que actualment estan en desús. Que hi hagi algú, que li vulgui donar funcionalitat, em sembla perfecte. Algun comprador, constructor, amb ganes d’armar l’equipament, endavant.

L’interès d'un constructor foraster per equipar l’edifici amb el mètode “montessori” és de rebut. Tipus d’ensenyança d’Elite, que va dirigida a la classe social mitjana. És una bona oportunitat perquè l’ajuntament doni vida a aquests edificis municipals públics sense destí. Ja que com en la majoria de projectes que es presenten, l’equip de govern, té una opacitat i un no saber que fer.

Els diferents grups municipals, tenen diferents versions, ubicacions a implantar-hi. Des de un casal de joventut fins a un alberg. Passant per un casal d’entitats. També seria profitós, “avantatjós” per donar vida a les vivendes Vilarnau, car es una comunitat una mica separada de la població. I si més no, aquesta possible ubicació seria reconfortable.

A Can Guineu, l’ajuntament ja hi ha posat fil a l’agulla. A Can Ferrer del Mas, seria aquesta una oportunitat a no desperdiciar. Completament d’acord, però, en un consens de les forces polítiques presents a l’ajuntament, per tal de que la unanimitat fos el precedent.