La replica al regidor frustrat

Al fil de la proposta dels treballadors de l’Ajuntament que van haver de portar al Ple a traves dels grups de l’oposició perquè els seus drets comencin a ser escoltats i restituïts per part d’un govern local que ha incomplert els drets dels treballadors, vull escriure aquests article parlant una mica del que es va dir i escoltar al Ple.

Pel que fa a la demanda dels treballadors de l’Ajuntament caldria destacar, que crec s’ha de trobar una solució aquest problema que van crear PdCat i PSC amb els seus governs i que com si es tractes d’una bola de neu, s’ha anat fent cada vegada més gran, donat que ells, en comptes de anar buscant solucions, han anat fent més gran la bola de neu creant més problemes. Aquests partits han oblidant la màxima que ha de tenir un bon govern, que es “No s’està al govern per crear problemes, si no per trobar solucions” i aquesta, màxima no tan sols l’han oblidat, si no que han anat més enllà afegint més llenya al foc, fins que hem arribat al punt que els ha multat la inspecció de treball i que tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi pagarem, sense que ningú es faci responsable d’aquest problema.

Dit això i escoltat al govern, que va portar al Ple fins a dos propostes relacionades amb els treballadors, el primer que em sobta, és que això es faci en aquest Ple i que no hagi arribat abans per part del govern, el qual queda clar que treballa a remolc del que fa l’oposició.

El que és més preocupant, és escoltar al senyor Kenneth Martínez del PSC que en primer lloc, per ell com a regidor, no te res a veure amb la regidoria de Personal i crec jo, que hauria sigut just que donés la cara la Regidora Camila Barnadas; i el que encara preocupa més, és que aquest senyor parli, com si formes part dels grups que presenten la moció, i no com el que és, responsable directe del problema, donat que ell és part del govern sancionat per la inspecció de treball per vulnerar els drets dels treballadors, ell és responsable directe que no s’hagi trobat solució al problema intern dels treballadors de l’Ajuntament, i ell és responsable directe que aquest problema intern, s’hagi polititzat i externalitzat.

Des de el punt de vista d’un mer espectador en aquest tema, és increïble escoltar del senyor Kenneth Martínez, dient que estan frustrats de no trobar solucions als problemes de personal. Per que dic jo, frustrat està el treballador que veu reduir el seu sou, sense trobar una solució; ha de ser frustrant per als treballadors veure als polítics que sempre han governat, incomplir les més elementals lleis laborals, ha de ser frustrant veure que hi ha diners per als membres de la nova comissió de seguiment del pressupost, i no per ells, és frustrant, és veure als governants gastar els 5 milions d’euros que han rebut l’empresa mixta del aigua, i que no hi hagi cap partida per pagar als treballadors, ni tan sols una part del deute amb ells, crec que és molt frustrant escoltar al senyor Marti Carnicer parlar d’exercici anterior amb un superàvit de 8 milions d’euros, mentre els treballadors no cobren el seu deute. En general senyor Kenneth Martínez, el govern del que vostè forma part és l’element frustrador i per tant, no çes possible que a la vegada estigui frustrat.

També m’agradaria contestar al senyor Victor Pérez de Ciutadans dient-li, que per formar part de la comissió de pressupost al que s’ha sumat el seu grup, calia acceptar l’aprovació del pagament d’una factura a FCC pel servei de piscines, sense fer l’auditoria que es va aprovar al ple al mes de març, calia acceptar una obra d’un milió d’euros de la peatonalització del carrer Doctor Robert, sense veure ni tan sols el projecte, calia acceptar la licitació de la neteja viaria sense que en cap lloc poses que s’havia de fer un informe previ per estudiar la si es més viable municipalitzant el servei, i tot això explicat, en una cara d’un full i innegociable, on en 4 línies es gastaven 5 milions d’euros. Esquerra Republicana va presentar una sol·licitud d’informació que mai ha contestat el govern.

D’altra banda i al fil de les paraules del senyor Victor Pérez i la frustració del senyor Kenneth Martínez, el que hem pogut constatar llegint i rellegint aquest document de proposta de pressupost, és que no hi ha ni una línia dedicada a pagar els deutes amb els treballadors de l’Ajuntament encara que es podria haver destinat una partida per pagar ni que fos una part del deute per part dels que es diuen frustrats, i de les esmenes dels grups que han recolzat el pressupost, no hem vist ninguna en aquesta línia, per tant, jo hem pregunto, on és la voluntat dels 13 regidors que han votat a favor del pressupost en aquest tema?.

Ja per acabar enviar-li un missatge al senyor Kenneth Martínez, un polític es diu frustrat; que el faig extensiu, a la resta del govern local PSC, PDCAT, Ciutadans i PP, per deixar d’estar frustrats i mostrar voluntat, vostès poden i tenen la capacitat d’acabar amb aquesta frustració destinant una part del pressupost del 2017 a pagar una part del que li deuen als treballadors, això seria una mostra, de bona voluntat, que fins ara vostès no han demostrat.

Antonio Garcia Leal

Membre de l’executiva local

d’Esquerra Republicana de Vendrell