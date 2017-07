Premi merescut

Ara fa uns quants anys – tants com set- el gremi de llibreters de Catalunya va instituir el premi Memorial Pere Rodeja, en record de qui fou l’emblemàtic llibreter gironí que va desenvolupar la seva tasca a partir de 1988 al capdavant de la llibreria Geli, fundada el 1879 en el centre històric de Girona.

El premi tenia un lloable objectiu, el d’estimular els llibreters en el seu paper d’agents culturals. Un estímul que apunta cap a dues bandes: posar en valor l’ofici de llibreter, i distingir la tasca d’escriptors, periodistes i mitjans de comunicació que donen suport al sector de les llibreries. El premi es lliura cada any el dia de Sant Pere, el 29 d juny.

Fins ara s’havien reconegut a les llibreries L’Altell (Banyoles), La 2 de Viladrich (Tortosa), L’Espolsada (Les Franqueses del Vallès), La Llar del Llibre (Sabadell) i Dòria Llibres (Mataró). Pel que fa als escriptors, periodistes i mitjans de comunicació la llista dels primers cinc guanyadors és també de nivell i la formen: Josep Maria Fonalleras, Jordi Nopca, Bernat Puigtobella, Rosa Maria Piñol i Albert Pujol.

I en l’edició d’enguany el premi l’han guanyat Rosana Lluch, de la llibreria Llorens (Vilanova i la Geltrú) i Xavier Gafarot, cap de premsa del Grup 62.

Sorpresa agradable i alegria.

I naturalment satisfacció per veure que es reconeix la tasca de la Rosana Lluch al capdavant de la Llibreria Llorens en la nota oficial del gremi podem llegir: “El jurat composat per Carme Fenoll, Lluís Morral, Guillem Terribas, Laura Àlvarez, Màrius Serra i Marià Marín, com a secretari sense vot, ha decidit atorgar el premi al millor llibreter o llibretera per la seva tasca de divulgació del llibre a Rosana Lluch (Vilanova i la Geltrú, 1967) per “la seva trajectòria sostinguda, gràcies a la capacitat de mantenir la llibreria en temps bons i difícils, amb activitat i impacte en el territori”. La mateixa nota del gremi fa un succint resum de la trajectòria de la Rosana: Lluch va treballar a hores des de molt jove a la llibreria Llorens Llibres, fundada pel seu pare el 1971, i el 1988 s’hi va incorporar ja a jornada completa. Durant nou anys va ser secretària de l’ICYB (Congrés Internacional de Joves Llibreters) i va representar el nostre país en congressos de llibreters d’arreu del món. També ha format part durant molts anys de la junta del Gremi de Llibreters, i el 1996 va rebre el premi Memorial Ferran Lara. “Crec en el llibre i en el poder de la literatura per canviar el món”, va dir Lluch, que es va mostrar “molt satisfeta i agraïda” pel premi rebut a Girona.

La Rosana sempre, com tantes persones en els diversos sectors i àmbits de treball, ha volgut tenir un paper en una segona fila activa, paper que pot semblar modest però que és necessari, volgudament discret quan de fet juga un paper important, molt important, diríem que cabdal en el panorama cultural de la ciutat i imprescindible en el seu camp professional.

Des de la satisfacció de saber que li han concedit el premi cal fer-li un agraïment i un reconeixement a la Rosana que és evident que cal fer extensiu a la llibreria Llorens i també en general als llibreters i llibreteres de Vilanova i del país que acullen actes culturals sense parar, sistemàticament. La Rosana sempre està disposada a obrir les portes a actes culturals, d’acostar els autors a la gent, als futurs lectors i lectores i desmitificar, en part, l’escriptor, escriptora com a persona allunyada o tancada en el seu espai creatiu. Cal agrair la seva permanent tossuderia en mantenir l’espai de Llorens Llibres com un espai que a més de vendre llibres ens dóna moments d’una dimensió de més volada i que ha permès la necessària proximitat entre els que ens agraden els llibres i volem saber més coses dels autors i autores i fer-ho amb constància, en temps difícils en que la cultura maldava per sortir de l’arraconament en que havia quedat . Sempre ha col·laborat en qualsevol iniciativa que se li demandi, des del seu extens i ampli coneixement del món del llibre i la literatura col·labora en programes de ràdio difonen el món del llibre i la literatura i ha participat activament com a jurat en premis literaris que es convoquen a la nostra ciutat.

La figura i la personalitat de la Rosana ens mereix tot el respecte, la consideració i l’estima. Respecte per la constància voluntat i esforços sostinguts i continuats per millorar cada dia la seva llibreria tan en l’aspecte formal com per ampliar el dipòsit de llibres i publicacions. Consideració perquè des de l’honestedat professional i el rigor treballa pel món de la difusió i animació cultural i estima perquè més enllà de la seva excel·lent feina professional sempre hem trobat en ella la paraula amable i justa, el gest afectuós de complicitat intel·lectual i ple de franca cortesia i un tarannà carregat de cordialitat i generositat. Sap generar confiança i això és d’agrair..

Sempre amb ànim de ser positiva i útil a la ciutat, sabem de la seva disposició al compromís cívic des d’una visió de progrés i oberta de la societat.

Qualsevol reconeixement que se li atorgui és ben merescut, la seva tasca continuada, esplèndida fa atractiu el món del llibre fent-lo un element més de la quotidianitat i com un element que generi també un flux cultural a la ciutat.

És doncs una satisfacció que hagin premiat a una vilanovina, a una llibretera i a una persona vinculada al món cultural.

Felicitats i gràcies per la bona feina feta i feta cada dia.