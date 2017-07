Del que parlaré no és el debat, que anualment fa l’equip de govern, és un resum-recordatori de l’estat actual de la vila en general, però en especial al manteniment, conservació, neteja, deixadesa de la via pública, les places, les rotondes, els carrers...

I no és que un servidor, la seva missió sigui només criticar per criticar. Ja em suposo, que el lector/ra, n’hi ha qui està d’acord i altre no. I també se que aquesta crítica, li pot anar bé o no al govern municipal. El punt de vista del ciutadà, la mala imatge que es don a l’exterior.

L’estat de la vila, Sra. Alcaldessa i Sr. 1er. Tinent d’Alcalde és deplorable. Em dona la sensació, que vostès no passegen, no caminen per la vila. Mirin, que fa anys que estan en l’ajuntament, i no se’n adonin que tenen una assignatura pendent, molt important i molt mal feta.

A vegades faig comparatives amb pobles de la nostra comarca, l’Alt Penedès, i quedo bocabadat, sorprès negativament de com vostès fan aquesta feina (o no la fan); i aquests poblets, ens passen la ma per la cara.

Sra. Rosell, Sr. Ribas, em sap greu dir-ho tan clar, però és la pura realitat. Vostès governen perquè els han votat. Sembla, però, que les ganes les tinguin al clatell.

Solucionin aquest estat de la vila, si us plau!