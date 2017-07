Un viatge cap a la riquesa espiritual?

Viatjar en alguns casos implica un recorregut cap a nosaltres mateixos i hi ha destinacions que condueixen a una obligada espiritualitat transmetent una sensació de pau i quietud mental.

No hi ha dubte que a Indonèsia es respira una atmosfera especial, una serenitat que transmeten el seu paisatge, els seus temples i la seva gent; es respira diferent.

L'espiritualitat està molt aferrada al poble. Si t'atures a admirar el seu paisatge, les belles extensions cultivades d'arròs, la jungla que els envolta i la seva extensa cultura amb meravelloses vistes paradisíaques, et sorprendran a cada moment. No es tracta d'una sensació d'aïllament, sinó de pau, de descans mental. L'espiritualitat, naturalesa i harmonia que es respira a l'illa de Bali, atreuen a molts a la recerca de pau interior i relaxació, i aquest clima és ocasionat per l'oració i la connexió amb tot el que és diví, com està escrit a la Bíblia: "Sigueu constants en l'oració: en les vetlles feu accions de gràcies" (Colossencs 4: 2).

Per què riquesa espiritual?

Perquè cada pas pels seus carrers, cada trobada amb la seva gent és motiu d'una expressió somrient, de gratitud i d'alegria. Malgrat les seves aparents mancances són feliços, són agraïts. Estic convençuda que algunes experiències espirituals que es practiquen allà han de ser molt enriquidores.

Recorrent els camps sembrats d'arròs vaig comprendre el difícil que és conrear-lo i el poc que valorem un grapat. L'espiritualitat de Bali no s'expressa només en construccions monumentals sinó més aviat apareix a tot arreu, no només amb ofrenes sinó en el reflex de les belles qualitats espirituals que reflecteix la seva població.

Com trobar aquestes qualitats en qualsevol lloc on ens trobem?

Des de la visió que cadascú tingui respecte a l'espiritualitat, per a mi no cal viatjar per trobar l'espiritual. La veritable identitat es basa en reconèixer l'essència de cadascun i la unitat indestructible amb la font infinita. Com Científica Cristiana, tinc present a Jesús per l'exemple més profund del que significa. Ell va viure en base a la seva naturalesa veritable i espiritual, i la seva íntima comunió amb Déu. Com a resultat, les persones percebien d'ell un profund amor que guaria. En el Sermó de la Muntanya (Mateu 5), ell descriu les qualitats que ens ensenyen com viure una vida plena amb puresa de cor, humilitat i sacrifici, i va ensenyar que "el regne del cel està dins de vosaltres". Quan ho practiquem en el dia a dia, siguem on siguem, podem sentir la pau del Crist i trobar noves formes per ajudar a altres.

Una concepció generalitzada sol presentar-se respecte al fet que algunes religions són per a les persones més necessitades, mentre que altres són per persones influents amb determinades condicions humanes (raça, color de pell, estatus social). Personalment crec en una religió universal que abraça a tots per igual, com nens del mateix Pare-Mare, fets a La seva "imatge i semblança" (Gènesi 1:26). He percebut en la gent d'Indonèsia un esperit natural d'amor que és el reflex de l'Amor diví.

El coneixement espiritual de que l'Amor absolut regna i governa a la seva creació harmoniosament i que Ell és la font de tot el bé, beneeix a tots per igual. Mary Baker Eddy, la Descobridora i Fundadora de la Ciència Cristiana, amplia aquest concepte expressant: "La Ciència Cristiana ben entesa, condueix a l'harmonia eterna", és a dir en descobrir la nostra identitat real podem aconseguir domini sobre els diferents desafiaments humans. Arribar a aquesta harmonia a través de l'oració basada en un profund desig d'expressar la naturalesa deïfica, un esforç constant d'elevar-se per sobre de l'apatia, l'egoisme i la mundanitat de tota mena, permet percebre un cant constant de gratitud cap a l'Amor infinit.

És possible experimentar aquest cant sublim aquí i ara, en qualsevol lloc on siguis, i sentir l'alba de la terra de silenci i pau en tot moment.