Comunicat dels Balls de la Festa Major de Vilafranca sobre els assaigs a la Plaça de la Constitució

Arran dels canvis de localització dels assaigs d’alguns balls de La Més Típica i, també, degut a les informacions que han aparegut durant els darrers dies en les diferents xarxes socials, als balls de la Festa Major ens agradaria exposar els motius del nostre desacord vers la mesura que s’ha dut a terme des de l’Ajuntament: la retirada dels assaigs dels balls de la Festa Major de la Plaça de la Constitució i la seva redistribució per la vila.

Entenent el diàleg i el debat com a eines per poder arribar a una consensuada solució satisfactòria, reclamem el seu ús per a poder resoldre qualsevol mena de desavinença. Malauradament, d’aquestes no se’n va fer pràctica en la resolució del motiu que aquí ens referim, doncs abans de reunir-nos les parts implicades per harmonitzar una resposta al problema, la proposta que se’ns va presentar ja havia estat definida i aprovada per l’Associació de veïns del Centre Vila i pocs canvis es van poder dur a terme.

En aquest sentit ens agradaria indicar que no considerem excessius els “sorolls” que podrien haver generat la molèstia dels veïns. A partir de les 22h no hi havia una alta activitat a la Plaça i tan sols hi quedava un ball de peces, que assajava a la Plaça de la Vall del Castell. Enguany però, amb nova distribució dels balls que s’ha dut a terme, ja no podrem veure cap ball assajant a la plaça de la Constitució, gràcies a la decisió de l’Ajuntament. Per aquest motiu, com a mostra a la nostra disconformitat vers aquesta precipitada resolució hem decidit que enguany l’Assaig popular no es farà a la Plaça de la Constitució.

Tot i això, voldríem deixar de banda els interessos particulars de cadascuna de les parts i replantejar un diàleg necessari entre l’Associació de veïns del Centre Vila, els balls de la Festa Major i l’Ajuntament. Creiem que pot ser la millor manera per arribar a una entesa coordinada entre totes, transparent i satisfactòria, que posi solució al problema i que no faci perdre a la Plaça de la Constitució els aires festius previs a la Festa Major que hem gaudit durant tants anys.

Finalment, voldríem agrair totes les mostres de suport rebudes, tant des de les botigues de la zona com de totes aquelles persones que ens han fet arribar el seu recolzament de manera personal o a través de les xarxes socials, demanant un retorn a la normalitat i una solució que eviti qualsevol mena de conflicte que pugui embrutar la tant nostrada Festa Major.

Firmat per:

El Drac, els Diables, el Ball d’en Serrallonga, l’Àliga, els Gegants, els Nans, els Capgrossos, les Cotonines, les Panderetes, els Pastorets, els Cercolets, el Ball Pla, els Figuetaires, els Bastoners, els Panderos i les Gitanes de Vilafranca.