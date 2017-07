Diversos col·lectius han denunciat l’ordenança de civisme

Arran d’una sanció a tres activistes socials, diversos col·lectiu de Vilafranca han denunciat l’ordenança de civisme, que limita l’ús de l’espai públic en lloc de garantir els drets bàsics de la ciutadania.

La sanció, per ocupació de la via pública, anava dirigida a tres militants de la CUP que, el passat 21 de març, van fer una acció simbòlica a la Parellada per denunciar i sensibilitzar a les veïnes de Vilafranca sobre les diferents situacions en què els són vulnerats els drets a les persones migrades, tot simulant un top manta. Era una acció simbòlica que pretenia despertar consciències, i que, el govern sociovergent va multar amb 900€.

Els col·lectius consideren que l’ordenança de civisme multa amb sancions els problemes reals de la ciutadania, i que no vetlla per la convivència, sinó que aquesta ordenança s’utilitza en benefici d’un model repressiu propi de l’ajuntament del municipi.

Tots i totes ocupem la via pública durant gran part del dia, per passejar, per parlar, per mirar els aparadors de les botigues, per seure una estona, per passejar el gos, per fer cua a les parades del mercat, per mirar el mòbil, per beure de la font, per jugar a pilota amb els nostres fills, per fer-nos una selfie, per fer castells, danses i correfocs o per escoltar un concert de música al carrer.

De la mateixa manera que tots aquests actes quotidians són ocupacions de la via pública, la solidaritat, la llibertat d'expressió i la participació política són expressions quotidianes de civisme.