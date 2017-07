Presentació “Declaració de Barcelona”, divendres 14 de juliol, per part dels 1ers. Secretaris del PSC i PSOE (Miquel Iceta i Pedro Sánchez).

Presentació al Palau de Congressos de Barcelona, dissabte 15 de juliol, de Miquel Iceta, com a candidat del PSC a la presidència de la Generalitat de Catalunya. També hi era, Pedro Sánchez.

Tant una com l’altre, són decisions, afectacions, que tindran a veure i hauran d’influir en la política catalana com l’espanyola.

La declaració de Barcelona, ve a recollir una seria d’iniciatives, alternatives, solucions, a fi de no tenir d’arribar a la inèrcia de confrontament i enfrontament que govern català i espanyol, estan duent a terme vers el dia 1-O. L’important d’aquesta declaració, és que hi ha matèria per a poder parlar i discutir per el que cal per Catalunya. Alternatives, propostes que puguin influir, desenvolupar-se, puguin desencallar un terreny que està vedat per uns punts de vista distants i inmiscuits en una baralla que no porta enlloc.

Solució... alternativa, que un Miquel Iceta experimentat i un Pedro Sánchez ambiciós volen i requereixen per Catalunya i Espanya. Solució... alternativa, que sense tant de soroll que s’està fent, serveixi per a que la resta de forces polítiques ho tinguin en compte, i que de veritat hi pugui haver un encaix de Catalunya amb Espanya.