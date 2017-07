Per la defensa del sistema públic de pensions

Iaioflautes Garraf i Marea Pensionista del Garraf ens coordinem, a la Marea Pensionista de Catalunya, amb la resta de grups que defensen les pensions publiques. Però com que el moviment no és únicament català, a nivell d’estat tenim com a referent la “Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones”.

Aquesta proposta ha estat elaborada per Unidos Podemos; En Comun Podemos i En Marea. Referint-se a la Proposta de Llei, remarca els aspectes de millora que introdueix:

“Considerem molt positiu que proposi el retorn al sistema d'una revalorització de les pensions amb l’augment de l'IPC previst; que es fixi la jubilació als 65 anys, amb 15 de cotitzats; que es deroguin els aspectes més negatius de les dues últimes reformes de les pensions, en el què es refereix a complements a mínims, llacunes de cotització i altres aspectes que dificulten l'accés i disminuïen la quantia de les pensions, com el factor de sostenibilitat.

Es retorna a la jubilació anticipada als 61 anys amb de 30 cotitzats i amb un descompte menor que l’actual, i passa a ser mensual i únic per mes.

Igualment ens semblen positives aquelles altres propostes que aprofundeixen en la disminució de la bretxa de gènere, com ara els beneficis per part, o cura dels fills, així com el establint, des del part, del complement per fill en les diverses pensions de les dones. Això, juntament amb altres canvis importants en l'accés als drets de pensió, farà que se’n pugui beneficiat un nombre major de dones i disminueixin les diferències entre les quanties percebudes, actualment, entre els dos sexes.

Els canvis en pensions no contributives i complements a mínims, milloren notablement tant en el nombre de destinataris com en els imports a percebre, disminuint així el nivell de pobresa de molts pensionistes actuals i futurs.

En relació a la desocupació, es millora la percepció a partir del sisè mes i es torna al subsidi per a majors de 52 anys, relacionant-lo amb en el seu import al SMI i no a l'IPREM i als ingressos personals i no familiars, millorant així les quantitats, i també la seva cotització a la Seguretat Social.

La proposta inclou la majoria de les reivindicacions dels pensionistes, inclòs el finançament del dèficit de la Seguretat Social per part de l'Estat.

Considerem que ara toca unir voluntats i obrir un diàleg amb altres forces polítiques al Parlament, que amb les seves aportacions, observacions i millores contribueixin a derogar els aspectes més negatius de les dues últimes reformes en matèria de pensions i atur, així com en els subsidis.

Superada en part la crisi econòmica, cal que ara s'obri un nou temps que permeti recuperar els drets perduts, comptant amb la participació de col·lectius de pensionistes, aturats i precaris, així com sindicats i altres forces socials.

La Coordinadora donarà suport al carrer a les reformes que, com aquesta, tendeixin a sostenir i millorar el nostre sistema públic de pensions. Fem una crida als grups progressistes, perquè uneixin les seves forces entorn a aquest objectiu.