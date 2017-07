Acord PSC-PSOE, comencem a caminar

El divendres passat es va presentar el primer document que pot començar ha desbloquejar la situació política que estem patint aquí a Catalunya.

S’ha trigat potser massa temps, però per primera vegada s’indica un camí que ens ha de portar a una nova organització territorial capaç d’obtenir amplis consensos entre els pobles d’España.

Ara cal fer-lo creïble, cal prendre algunes mesures urgents:

Com donar vigència l’Estatut que va aprovar el poble de Catalunya reformant les lleis necessàries per fer-ho possible.

Com abordar un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes que apliqui el pactat amb el propi estatut. Les infraestructures que reclama el document com els sistema de rodalies o el corredor del mediterrani no admeten mes demores.

Com reconèixer els drets llingüístics del diferents pobles com un fet diferencial i enriquidor de la naturalesa d’aquest país.

Com abordar noves polítiques socials que garanteixin el futur de la nostra societat, com les dedicades a la infància, el treball i a les persones en situació de risc.

Tot això ho recull aquest document, a més de posar molt èmfasi en reconnneixer a Barcelona el seu paper de Capitalitat.

Afegiria a més un deure pendent que ens toca catalans: Corregir els desequilibris territorial que han provocat els governs conservadors en el nostre país. S’han d’aprofitar les potencialitats de cada un dels territoris de Catalunya. En el document es parla de desenvolupar les vegueries com una nova organització superant els sistema de províncies i comarques. Per a que que ens porti a aquest equilibri, caldrà molt de dialeg entre els municipis, han de ser capaços d’elevorar propostes conjuntes. Per a que Catalunya funcioni no només s’ha de pensar en Barcelona.

Si som capaços de fer-ho haurem posat les bases per crear aquest estat federal del que fa tant de temps en parlem, en definitiva ja l’haurem començar a posar en practica.

Esperem que a aquesta proposta es sumin contra mes organitzacions polítiques millor, en especial les situades a la esquerra de l’arc parlamentari, en les seves mans més que en les de ningú està el portar-ho terme. Molta gent els estem esperant.