Tu també estàs cridat a votar com sempre

Ja fa uns quants dies que ens van comunicar la data i la pregunta del referèndum d'autodeterminació de Catalunya que, finalment, es farà el diumenge dia 1 d'octubre. Amb l'anunci es va començar a activar tot una bateria de preguntes al voltant del desenvolupament, organització i efectes d'aquest comici electoral que van ser respostes en un acte al TNC i que poden aclarir-se al web garanties.cat

Sigui quina sigui la convicció de cadascú estem cridats a fer sentir la nostra veu amb totes les garanties d'un referèndum legal, efectiu i vinculant. Votarem com ho hem fet sempre en els diferents comicis electorals perquè volem exercir la democràcia. Som una societat pròpia del segle XXI que persegueix un apropament de la política a la ciutadania i una democràcia més participativa que tingui l'hàbit de consultar a la ciutadania aquells aspectes importants que l'afecten.

Hi haurà urnes convencionals, butlletes, meses i col·legis per poder votar com sempre ho fem i el referèndum s'empararà amb la llei de referèndums que es tramitarà a finals d'agost al Parlament de Catalunya. Per tal de blindar la imparcialitat de l'organització de la votació es crearà la Sindicatura Electoral formada per juristes que garantiran la transparència i l'objectivitat del procés electoral i el validaran. Alhora, s'habilitaràa una Comissió de Verificació Internacional integrada per juristes i politòlegs d'arreu del món per fer el seguiment de l'organització del referèndum des del seu inici fins el seu final. Aquests dies s'organitzen diferents actes arreu del país per explicar-ho.

Totes les persones que voten en unes eleccions al Parlament de Catalunya rebran una targeta censal que els informarà del seu dret a vot i del col·legi que han d'anar a votar. El referèndum és doncs, una crida a exercir la democràcia per fer valer el posicionament de cadascú i fer que aquest sigui decisiu. Tots formem part de la societat catalana i, en conseqüència, tots tenim dret a decidir el futur que volem per a nosaltres però, sobretot, per als nostres fills i tots aquells que van darrere nostre.

Davant d'un estat que ens nega el dret a votar, no hi ha millor opció que posar les urnes com farem el diumenge 1 d'octubre; davant d'un estat que porta als tribunals totes aquelles lleis que fan olor a democràcia, no hi ha millor opció que aprovar lleis que apostin pel dret a decidir. Són molts els que han treballat i treballen perquè el referèndum de l'1 d'octubre es dugui a terme perquè gent com tu pugui fer sentir la seva veu. L'1 d'octubre, tu també estàs cridat a votar, com sempre.