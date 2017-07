El cafè de Bilwi, final d’etapa

Diumenge 23 de juliol, Festa per jubilació al Bilwi. Música amb Xavi Díaz trio, pólvora, retrobades i com sempre, amistat i ganes de passar una bona estona.

Hi esteu convidats i convidades.

Més de 18 anys portant aquest negoci de la plaça Jaume, la Teresa ja forma part del veïnat i d’aquest espai tant bonic de Vilafranca, per mi, el millor racó de la vila.

Un amic em deia: el bar Bilwi representa molt més que un bar de copes. És un punt de trobada de diferents lluites i reivindicacions socials, i jo hi afegiria, i nacionals.

També un espai de trobada de molts vilafranquins i vilafranquines que participen de la Festa Major ballant els diferents balls populars, o dels monitors dels esplais, o puntualment dels cercaviles dels falcons, o dels grallers o de l’escola de música, de debats sobre el món del ciclisme, el basquet i com no, dels partits del Barça, amb algun periquito o una merengue que hi treia el cap.

I dels esmorzars, sovint acompanyats amb debats polítics sobre les notícies del dia a dia, a vegades amb discrepàncies, però sempre amigablement.

I com indica el seu nom, Bilwi, ciutat del municipi de Puerto Cabezas (Nicaragua), municipi agermanat amb Vilafranca, símbol de la solidaritat internacional. Amics i amigues que han trobat aquí una mica de casa seva, i orgullosa de que el Bilwi hagi estat i segueixin sent un referent a la nostra vila.

Sens dubte, un espai de riquesa humana, de persones amb valors, a on he trobat al llarg dels anys l’energia per obrir cada dia amb il·lusió, amb ganes, intentant que tothom s´hi pogués trobar bé. He vist joves que han trobat la seva parella, també ruptures, embarassos, mares i pares amb els seus fills i filles que van creixent . . . . Pura vida !

Mil agraïments, en primer lloc al meu fill Roger, ja que sense ell, el Bilwi no hauria sigut el que és, també a totes les persones que hi han treballat amb moltes ganes, i a les diferents generacions de joves i no tant joves que heu sigut fidels fent ús d’aquest espai al llarg dels anys.

Només us puc dir, que ens seguirem trobant en la lluita, la festa i l’amistat.

Gràcies de tot cor.