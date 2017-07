La CUP denuncia l'ús partidista de les eines de comunicació municipals

Des de la CUP critiquen que les eines de comunicació de la institució, com són les seves xarxes socials, estan sent utilitzades amb un ús totalment partidista. Actualment, els serveis de comunicació de l'ajuntament no elaboren cap butlletí, i la seva activitat d'informació pública es centra sobretot en els continguts de la web de l'ajuntament i les xarxes socials. Cal recordar que aquests són uns serveis municipals, sostinguts, per tant, amb pressupost municipal, i que haurien d'estar al servei de tota la ciutadania i la diversitat política que la representa al consistori. Malgrat el govern tingui una càrrec de confiança per a tasques de comunicació, caldria que no oblidés que aquesta comunicació no ha de respondre als interessos dels partits que governen, sinó a la institució. En qualsevol cas, la comunicació del partit ha de fer-se des dels mitjans del partit.

La CUP critica especialment la gestió de les xarxes socials, ja que a tall d'exemple, en les darreres setmanes el perfil de twitter de l'ajuntament - @VilafrancaAj - ha dut a terme una campanya partidista #balanç2anys on es promocionava l'equip de govern. Fets que han portat a la formació política a preguntar-se, fins on estarà disposat a arribar l'equip de govern quan arribin campanyes electorals. Entenent que les eines de comunicació de l'Ajuntament les paguem entre tots els ciutadans i ciutadanes de la Vila i que són eines per informar a la població sobre aquest ens, i no per realitzar 'campanyes partidistes' del govern, la CUP considera que els mitjans de comunicació de l’Ajuntament han de garantir la neutralitat i honestedat en la informació, i denuncia que són principis que avui no es garanteixen.

Consideren que la invisibilització de les altres formacions polítiques a la comunicació pública de l’Ajuntament no garanteixel dret fonamental de la informació imparcial, contrastada i representativa de la realitat política vilafranquina.

En aquesta línia, recorden que el 2007, el grup municipal CIU, estant a l’oposició, va presentar una moció en què demanava que les informacions als serveis de comunicació de l’ajuntament fossin repartides de manera equitativa per tal d’augmentar la transparència. Sota aquests mateixos principis doncs, la CUP demana que es replantegi l’ús de les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilafranca, ja que l’ajuntament no és només l’equip de govern sinó els diversos grups municipals.