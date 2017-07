Ribes Roges: Carta oberta el Regidor Giribert

Benvolgut regidor Giribert,

Aquests dies ha començat la senyalització de l’àrea verda a la zona de Ribes Roges. El que, fins on es coneixia, havia de ser una actuació destinada a regular l’estacionament i afavorir la mobilitat de juny a setembre, està resultant ser un redisseny profund de l’ús de l’espai públic, amb un considerable impacte sobre els veïns que indubtablement anirà més enllà dels mesos d’estiu.

És lògic que des de l’Ajuntament es pretengui que l’activitat generada al voltant d’un dels valors més importants del municipi, les platges, produeixi un benefici que reverteixi en tots els ciutadans. Perquè aquesta és l’única forma d’entendre la creació de la zona verda en un espai que, amb accés directe a la platja de Ribes Roges, no ha tingut fins el moment problemes en l’aparcament ni la circulació de tot tipus de vehicles, més enllà dels esperables a l’estiu a qualsevol lloc de costa. Comprenent i acceptant, doncs, l’objectiu de la mesura, voldria plantejar tres reflexions i, com a conseqüència, tres propostes que comportaran, amb senzilles millores, que la zona verda sigui tan beneficiosa per al municipi com per als veïns.

1) Sobre les bonificacions

Segons s’ha fet públic, els criteris de bonificació valoren l’empadronament a un domicili del barri, que comporta gratuïtat de l’estacionament, i l’empadronament a qualsevol altre lloc a Vilanova, que suposa una rebaixa del preu. S’hi afegeix també una tercera categoria, la dels “propietaris”: aquelles persones que sense estar empadronades a Vilanova tenen una “propietat immobiliària” a Ribes Roges. A aquest grup se’ls atorga la mateixa bonificació que als empadronats al barri, és a dir, la gratuïtat. Honestament, no sembla raonable que un veí del Llimonet que vol anar a la platja amb la família (i el matalàs inflable, el parasol, les bosses, la pilota...), o que el llogater que viu tot l’any al barri sense sortir al padró, hagin de pagar per estacionar el cotxe (aquest segon a preu d’estiuejant!), mentre que persones que tenen una propietat que amb sort ocupen 4 o 5 setmanes l’any, o de la que en molts casos fins i tot en treuen un considerable rendiment econòmic, es beneficiïn de la gratuïtat. Sens dubte, es tracta d’un greuge innecessari. S’hi hi afegim que les persones de fora que han de venir a treballar al barri (per exemple a l’hosteleria) i han d’utilitzar el cotxe es trobaran amb que amb un sou que probablement supera de poc el SMI han de fer front a una despesa d’aparcament considerable, és evident que els criteris són clarament millorables. Sens dubte, hi ha formes socialment més justes de regular l’estacionament, formes que distingeixin clarament aquella persona que viu o treballa a Vilanova -i sobre la que l’impacte de la zona verda tal i com està dissenyada serà considerable-, d’aquelles que només hi venen de vacances o en fan negoci, i que poden assumir el cost d’aparcament com una part de la despesa, de forma similar com es fa amb d’altres taxes (com seria l’ecològica que d’altres llocs tenen implantada, i que no repercuteix sobre les persones que hi viuen).



2) Sobre el carril bici

Per altra banda, qualsevol persona de les que usem habitualment la bicicleta en els nostres desplaçaments, visqui o no al barri, us podem donar testimoni que la circulació a Ribes Roges ha sigut fins ara segura i tranquil.la a qualsevol dels carrers. Resulta difícil d’entendre la creació d’un carril bici que no aporta res i que penalitza directament els veïns amb una reducció considerable de llocs d’aparcament. També sembla del tot innecessària la restricció d’aparcament a un sol cantò del carrer en llocs on fins ara s’ha pogut aparcar als dos sense que hagi generat cap problema. Aquestes mesures no milloraran la circulació de bicicletes, que ha sigut sempre segura, i que -com ha de ser- seguirà ocupant tots els espais més enllà d’una línia dibuixada al terra. Ni la dels vianants, que també han pogut fins ara caminar sense dificultats per una zona d’escàs trànsit. Però en canvi sí tindrà un elevat impacte per als veïns que hi viuen: la zona verda estarà vigent tres mesos, però la pèrdua d’espai per a l’estacionament que provoquen l’innecessari carril bici i la línia groga a determinades voreres es quedarà tot l’any. Fins i tot quan a l’hivern passaran dies en que no veurem circular-hi ningú, ni en bicicleta ni caminant, seguirem patint-ne les conseqüències. Com a ciutadà i com a ciclista entenc i comparteixo absolutament la voluntat d’afavorir l’ús de la bicicleta en els desplaçaments, però qualsevol ciclista (i especialment els que vivim a Ribes Roges) us podrà dir quin és el lloc on cal actuar i on podríeu invertir les subvencions que obtingueu: el pas sota via del Josep Coroleu i la connexió amb el centre de la ciutat, que és realment un despropòsit. La creació d’un carril bici és del tot innecessària a Ribes Roges, tant com ho podria ser al carrer del Teatre: no millora res, limita la mobilitat cenyint-la a un espai concret i impacta negativament en els veïns.

3) Sobre el seguiment

Voldria expressar també la preocupació pel futur. No he sigut capaç de trobar quin tipus de seguiment i avaluació es farà sobre la zona verda i el seu impacte social. Sembla com si s’hagués dissenyat i implantat el projecte sense incorporar-hi cap estratègia d’avaluació, imprescindible en qualsevol nivell de govern del segle XXI. Potser es tracti només de desconeixement. De ser així, t’agrairé que feu públic el model (objectius, indicadors, períodes, participants...) per a que els veïns el coneguem. No resulta raonable ni eficient implantar polítiques públiques que impacten sobre les vides dels ciutadans i comporten un cost econòmic i social sense tenir-ne prevista l’avaluació i, en cas necessari, l’adopció de mesures correctores apropiades.

Finalment, m’ha resultat sorprenent llegir que per als canvis s’hagi buscat la complicitat de persones que regenten negocis privats a la zona i, fins on conec, no s’hagi incorporat el veïnat en el disseny de la proposta. Estic segur que compartirem que aquestes són grans oportunitats per a posar de manifest que la voluntat de fer participar els ciutadans en el govern de la ciutat van més enllà de deixar-los proposar formes de gastar una quantitat determinada de diners comprant caixes niu o mobiliari urbà. És en el disseny de mesures d’elevat impacte on la participació dels veïns és no només transcendent, sinó inexcusable en els models democràtics.

Per tot això, et prego que impulsat des de la regidoria amb el teu lideratge, i en el marc del procés administratiu que correspongui, considereu les tres propostes següents per a millorar l’actuació sobre la zona de Ribes Roges:

-Revisar els criteris de bonificació de pagament, fent-los socialment més justos

-Revisar el carril bici, innecessari i restrictiu, donat que tot Ribes Roges és un espai pacificat per a l’ús de la bicicleta i donat l’impacte negatiu que tindrà sobre els veïns al llarg de tot l’any. Dirigir, en canvi, els recursos i esforços a resoldre l’accés al centre des del barri en bicicleta

-Difondre el model previst d’avaluació de la intervenció, i en cas que no n’hi hagués, crear-lo incorporant tots els actors, per a fer els ajustos necessaris en funció els resultats

M’agradaria poder comentar amb tu i amb qui creguessis convenient les propostes i com es podrien fer efectives, fet pel que quedo a la teva disposició. Reb una salutació cordial,

PS: He adreçat una carta similar a diferents grups municipals.