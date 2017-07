Cubellencs dona suport al projecte de la vinyeta

Cubellencs vol fer públic el seu suport al projecte de la vinyeta anunciat i presentat per la Generalitat, i on hem pogut ser presents en les converses a la Conselleria, acompanyant a la Plataforma No Vull Pagar C32, que ja defensava aquesta postura des de l'any 2013.

Som conscients, que cal un model global català, que sigui efectiu per millorar la mobilitat de tots i cada un de nosaltres, cada cop més gent té la necessitat de desplaçar-se doncs les realitats actuals dels nostres moviments han canviat, i no només els relatius al temps de lleure i a turisme, aquest canvi és més evident en els desplaçaments diaris de la llar als llocs de feina, aquesta necessitat ha variat en paral·lel al creixement i transformació dels pobles i les viles de Catalunya, i als canvis originats majoritàriament en les rodalies de les grans ciutats d'arreu del país.

Actualment la xarxa viaria gratuïta, pateix una alta saturació i sinistralitat, alhora tenim unes autopistes buides i infrautilitzades, i també existeixen els anomenats peatges a l'ombra, on l'administració paga a una concessionària una quantitat per cada cotxe que utilitza la carretera (eix transversal i Diagonal, per exemple).

La necessitat real és que les vies interurbanes gratuïtes es dediquin a viatges curts, cal vetllar per millorar la qualitat de vida dels residents reduint així les contaminacions acústiques i mediambientals, i la mobilitat de tots els ciutadans; és URGENT baixar la sinistralitat a les nostres carreteres. Per tant, ens cal un canvi de model per traspassar usuaris de les vies gratuïtes a les de pagament, i la vinyeta és un bon projecte.

L'actual sistema de gestió de les vies de peatge és insostenible, els pressupostos públics pateixen el pagament dels peatges a l'ombra, compensacions per poc ús i bonificacions de preus, aquests diners que es destinen a això provenen de tots els ciutadans, propietaris o no de vehicle privat, és un sistema obsolet que cal canviar per fer més sostenible i evitar els greuges entre territoris, doncs entenem que l'existència o no d'una autopista de pagament, és un factor determinant en les possibilitats de creixement econòmic d'un territori.

El model proposat de la vinyeta basat en una tarifa plana, garanteix l'accés de les classes treballadores a les autopistes de pagament d'una manera il·limitada i a un preu mòdic, disminueix el pressupost destinat a mobilitat de moltes llars i pacifica el trànsit per l'interior dels nostres pobles, reduirà a contaminació i la sinistralitat, alhora que esdevindrà un foment de l'activitat econòmica arreu del país.

Tots voldríem la gratuïtat, però no volem enganyar a ningú ni vendre fum, que esdevingui i contribueixi en un posterior desencís col·lectiu, perquè la realitat és que res és gratuït.

No volem acabar aquest comunicat, sense agrair a la plataforma, No Vull Pagar C32 per la seva invitació en poder treballar plegats, davant la inoperància i nul·la transparència del nostre Govern. (No cal recordar que la taula de treball proposada per nosaltres, ni està, ni se l'espera).