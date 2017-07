Tots els joves que passen les tardes a l’Espai Jove de la Muntanyeta estan cofois per haver participat en el futur de la mobilitat urbana de la vila, també han pogut dir la seva al Botafoc i per poc que no cauen dins la programació de futur dels Barris Marítims.

Tot el col·lectiu aquesta setmana s’ha afanyat a emplenar la butlleta per estar al balcó de l’Ajuntament, ells prefereixen veure la realitat des d’un visió privilegiada. Ja estan farts de suar entre el públic que està baix a plaça mirant com va tot. Volen aprofitar aquest privilegi que els atorga l’il·lustríssim ajuntament.

Uns joves que enguany ja no podran portar cap barra perquè no es veuen en pit d’aportar cap paga i senyal abans de la cita no sigui que enguany faci mal temps i hagin d’afegir diners a la seva tasca d’estar tota la nit servint begudes. Han entès el missatge ben clar, sinó ens volen, doncs no hi anirem.

Aquest grup ja té prou clar que el Consistori els hi ha preparat una cercavila pròpia no sigui que trenqui l’harmonia i l’equilibri de la resta. Llavors ells solets tindran la seva pròpia, esperant que algun grup alternatiu s’hi afegeixi i algun dia en puguin tenir un parell a la vila en igualtat de circumstàncies.

Alguns d’aquests joves ja fa dies que tenen decidit tocar el dos. Dos dies de festa local s’han d’aprofitar i enguany més perquè amb un dia laboral aconsegueixes 5 dies que et permet anar a algun lloc de visita, però altres es quedaran aquí a gaudir d’aquestes festes tan nostrades que ens esperen.

Tot just de començar la part interessant de la festa, ja han fet caixa i han buscat un grup de música per cloure la mostra de grups de foc. En els darrers anys sempre s’havia buscat un grup per aquest dissabte, però, enguany han muntat la seva festa privada al davant del seu local social fins no gaire tard per no molestar gaire els veïns.

Els membres de l’espai Jove de la Muntanyeta enguany estan tots integradíssims perquè han tingut l’oportunitat d’escollir un dels tresors de la vila. Llavors ells sempre han tingut molt clar que l’Aligueta és el seu fort. La seva unitat havia de traduir-se en figures concretes de la nostra cercavila més tradicional.

Ells que són un grup que fa mesos que treballen intensament en l’elaboració del protocol de la festa major amb altres companys d’altres zones del Vendrell estan molt entusiasmats en aquesta clara voluntat popular de posar fil a l’agulla a una tradició ancestral que fins ara anava de boca a orella. Ells han fet el que la gran massa de gent de tot el municipi demanava: posar per escrit.

Els seus òrgans representatius són escollits cada dos anys en una assemblea popular on hi poden prendre part tots els socis de l’entitat. Segons la normativa vigent un president no pot estar més de quatre anys seguits al càrrec. Això els ha permès una gran participació de totes les persones que fan possible aquest espai jove.

Hem de tenir en compte que ells no reben cap subvenció pública. Sempre s’han negat a aquest tipus de submissió econòmica i prefereixen aconseguir els seus ingressos per altres fites. Fins ara eren uns grans professionals de les barres dels concerts i similars que es feien a la vila, però enguany que no gaudeixen de la simpatia dels màxims responsables ja estan estudiant com recollir finançament per a les seves activitats socials.

Són grups alternatius aliens als grans partits difícils de manipular, però tenen clar quins són els bons i els dolents de la política. Persones formades que saben qui els hi pot donar gat per llebre. Molts els desconeixen, però els realment estan en relació amb els grups i entitats que estan properes als seus principis o activitats. Això és el més important per ells, la resta només es palla.