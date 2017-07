El despropòsit de la Zona verda Ribes Roges

Fem aquest escrit com a veïns/es de Ribes Roges, i usuaris de la zona verda implementada al nostre barri.

En principi, tal i com ho va vendre el govern de la ciutat, per pacificar el barri i que els veïns tinguéssim preferència per aparcar respecte la resta d'usuaris ens va semblar correcte, sobre tot en l'època de platja a causa del caos que es genera per poder sortir o entrar al nostre propi barri en les hores punta, així com per la nit, etc.

Fins a aquí a priori tot correcte. Una de les causes esgrimides pel Regidor era la contaminació ambiental dels vehicles donant voltes per poder aparcar com a motiu per efectuar l’actuació. Òbviament Ribes Roges no té un problema de contaminació, i els veïns/es la situació que ja teníem en hores punta estava totalment assumida.

Les nostres crítiques, sempre naturalment qüestionables, comencen en la data escollida per fer la intervenció de pintura: al moment en què més tràfic i més gent hi ha al barri, amb totes les molèsties produïdes per poder canviar el cotxe cada dia de zona. No podien haver efectuat la intervenció en moments de menys densitat d'automòbils? És obvi que l'estiu no era la millor data per efectuar aquesta intervenció.

Perquè s'ha reduït en un 40% la zona d'aparcament al barri? Entre les zones d'aparcament per motos (que s'han fet aparcaments perquè tots els veïns/es tinguem una moto), i les noves zones restringides d'aparcaments (on abans es podia aparcar al carrer en les dues fileres ara solament es pot aparcar en una de les files), motiu? no ho sabem, però el fer una vorera pintada en un lloc on no hi ha densitat de gent passejant ni tràfic ho trobem un despropòsit, Ribes Roges no és Times Square. S’ha reduït zona d’aparcament a tot el barri, on hi ha més densitat de població i edificacions més antigues sense pàrquing, i en canvi s’han creat de noves on hi ha poca densitat de població com és el passeig de la Mediterrània. On aparcarem a l’hivern, a un lloc apartat on no hi ha vigilància, per què ens trenquin o ens robin el cotxe?

En tercer lloc, el perquè s'ha efectuat un carril bici enmig del barri, quan ja existeix un carril bici per la Rambla Lluis Companys, i per tot el Passeig de doble sentit; també volem recordar que hi i ha un altre carril bici paral·lel a l'altre costat de la via pel Camí de Sant Gervasi, on les bicicletes tenen preferència. El resultat ha estat destruir encara més zona d’aparcament del barri.

Resultat de tot plegat, els veïns/es i segons en quina zona del barri (per exemple l'hotelera) i en quin moment, ni preferència ni res, directament no podrem aparcar el cotxe després d'haver eliminat bona part de la zona d'aparcament del barri; ara haurem de barallar-nos amb la gent que ve de fora o de la pròpia ciutat per les poques places que finalment han quedat.

No sabem com s'han fet els càlculs, però la densitat i les estadístiques de vegades s'equivoquen amb la realitat, i és millor aplicar el sentit comú abans de fer res. Creiem que l'actuació ha estat un despropòsit, tant en la data escollida com en la reorganització del barri; avui els veïns estem pitjor que abans, i en una zona on solament hi havia un problema puntual ara han generat un greu problema, sense incidir en la ratera en què es convertirà el barri i la ciutat quan vingui gent de fora, sense donar una solució al 40% de places perdudes. Com a última reflexió, creiem que amb aquest tipus d’actuacions ens estem carregant el possible turisme familiar (el que tenia un apartament comprat fa 20 anys), la Hosteleria i la restauració; quan vegin aquest caos circulatori i d’aparcament, no tornaran a la ciutat.

Finalment i per acabar, ja que solament ens queda possibilitat de rebequeria, creiem que ens sentim enganyats i altament perjudicats, ho tindrem molt present al maig del 2019.