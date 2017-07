Solucions per a la N340, solucions per al territori

Ahir al Departament de Territori i Sostenibilitat va tenir lloc una reunió molt important per a la demarcació de Tarragona. El Conseller Rull va reunir el grup de treball de la N340 per exposar el resultat de les negociacions amb el Ministerio de Fomento per tal de trobar una solució a la problemàtica de la N340, l’eix vertebrador de la Catalunya Sud.

A la reunió hi van participar alcaldes i agents polítics i socials dels territoris afectats per aquesta via: el Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

El Conseller Rull va explicar quin era l’estat de la qüestió de les negociacions amb el Ministeri i quina era la proposta que hi ha sobre la taula. La Bonificació del 100% als viatges d’anada i de tornada des del mateix punt per als vehicles i les bonificacions per als camions que transitin internament per aquests tres territoris o els que vagin de pas per aquests territoris, per tal de dotar de més seguretat la pròpia N340.

Des del Partit Demòcrata del Camp de Tarragona, del Penedès i de les Terres de l’Ebre celebrem aquesta proposta i volem posar en valor la feina i la gestió de la problemàtica per part del Departament de Territori del Conseller Rull i tot el seu equip, això com també valorem el treball de la gent que ha participat a les mobilitzacions que s’han fet en aquests territoris. Som conscients que calia dignificar la mobilitat i trobar solucions a aquest eix vertebrador de la Catalunya Sud, que és la N340, i de retruc a l’Ap7.

Des del PDeCAT valorem positivament aquesta proposta i, tot i que som conscients que no soluciona el 100% dels problemes, sabem que és un primer pas molt necessari de fer. Sempre hem posat en valor la capacitat del Conseller Rull d’afrontar problemes que porten molt de temps, molts anys sobre la taula, i que enguany sembla que puguin trobar una solució.

Al mateix temps volem afirmar que els problemes de mobilitat a la Catalunya Sud i al conjunt del país només es podran solucionar si afrontem aquesta situació amb valentia, generositat i amb una visió global i transversal. El Conseller Rull ha marcat el camí amb el seu projecte de “Vinyeta”, i sembla que així es farà front a les problemàtiques de la mobilitat a Catalunya des d’un punt de vista global, amb coherència i justícia territorial i social.

Millorar i dignificar la mobilitat significa donar seguretat a les carreteres, guanyar en competitivitat territorial i fer més accessibles i més atractius els nostres territoris.

Caldrà doncs continuar treballant, i des del del PDeCAT continuarem estant a disposició de la gent i del territori per traslladar totes les problemàtiques, i treballar per trobar-hi solucions. Millorar la mobilitat és millorar la qualitat de vida de la gent i aquesta és la línia prioritària de treball del PDeCAT: estr al servei del territori i del país.

Jaume Casañas, President Federació del Penedès del PDeCAT @jaumecasanas

Josep M. Cruset, President Federació de les Comarques de Tarragona del PDeCAT @jmcruset

Mònica Sales, President Federació de les Terres de l’Ebre del PDeCAT @mncsls