Les estelades a la festa major del Vendrell

Benvolguts amics del Partit Popular i de Ciutadans del Vendrell, he estat llegint a la premsa i el Facebook que els vostres grups no participaran als actes protocol·laris de la festa major de la vila de Vendrell, per que resulta que el “bonisme” del nostre Batlle amb les estelades que hi ha penjades al poble, els molesta molt. Diuen vostès, que al mobiliari urbà de la nostra vila, la llei de Convivència i civisme, no permet que es fiquin banderes, i per lo tant les titllant d’il·legals.

El primer que m’agradaria dir, als representants d’aquestes formacions politiques de la nostra vila, es que crec un error greu, castigar als seus votants, sense la seva presencia als actes protocol·laris de la festa major, per que vostès, estan allà en representació dels seus votants,i crec que molts això no l’entendran.

No obstant, jo crec que això que fan, es el mirall del que fan els seus representants a Madrid, que lluny de parlar i de trobar solucions pactades per que la gent pugui votar a Catalunya, no es volen a seure a la taula i ho titllant tot d’il·legal.

Si parlem de veritables il·legalitats, m’agradaria recordar als membres del PP i Ciutadans, que quan al municipi, hi havia símbols franquistes, mai van dir que no sortien als actes protocol·laris de la festa major, i aquest eren il·legals, segon el que estableix la llei de Memòria Històrica i els recordo que aquest símbols, van portar, la mort, la fam i la misèria per tots els ciutadans i ciutadanes del país durant els 40 anys de dictadura.

Pel que fa a les estelades, m’agradaria recordar-los, que aquestes obeeixen a un sentiment d’un poble, que tan sols vol ficar urnes, per que la gent vagi a votar i decideixi lliurement, quin futur vol per al seu país, i això en una democràcia, no pot ser mai il·legal. Darrera de cada estelada, hi ha l’anhel d’un fil, un net o besnét, per aconseguir viure en pau i harmonia amb un nou país complint la promesa que va passant de generació en generació a Catalunya, per crear un país amb una constitució escrita per al poble, que estigui al servei del poble i que defensi els interessos del poble, i per fer-ho, hem de votar i vostès, enlloc de deixar-nos posar urnes, ens titllant de fer il·legalitats.

Ja per acabar els diré, jo penso que el desig de llibertat del poble de Catalunya, senyors de PP i Ciutadans, es com l’aigua d’un riu quan es desborda, no existeixen elements a la natura o enginys del construïts per al home prou forts per detenir-los.

Antonio Garcia Leal

Membre de l’executiva local

d’Esquerra Republicana de Vendrell