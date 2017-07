Comunicat sobre l'àrea verda d'estacionament regulat a Ribes Roges

En relació a les intervencions sobre mobilitat que s'estan executant al barri de Ribes Roges pel projecte de zona 30km i àrea verda d’estacionament regulat, la Junta Directiva de l'associació veïnal vol manifestar el següent:

Malgrat que l’anunci d’aquest projecte es va fer públic al març passat, el seu disseny s’ha fet sense un procés participatiu previ que hauria permès a veïns i veïnes expressar les seves opinions sobre un tema que els afectaria directament.

És per això que en l’assemblea general del passat 8 de juliol, l'associació va crear una "Comissió Zona Verda", amb l'objectiu de monitoritzar aquestes intervencions i fer, si s'escau, un recull de comentaris i propostes de millora que serà traslladat a l'Ajuntament, un cop consensuat a una assemblea extraordinària convocada amb aquest objectiu, prevista pel 2 de setembre.

D'altra banda, volem aclarir que el moviment de protesta creat en contra del projecte no té cap vinculació amb l’associació veïnal, que funciona democràticament i, per tant, no pot fer un posicionament d'aquest tipus sense haver-ho debatut abans en assemblea. L'AVP Ribes Roges convida a tots aquells veïns i veïnes que vulguin expressar les seves inquietuds, a participar en la "Comissió Zona Verda" per poder fer-ho conjunta i coordinadament.

Com a entitat, creiem prudent observar primer el conjunt de les actuacions als carrers del nostre barri, i actuar tenint en compte els diferents punts de vista i, sobretot, el model de barri que entre totes i tots decidim que volem tenir.

L'AVP Ribes Roges resta disponible per resoldre qualsevol dubte al respecte, ja sigui per email (avp.rroges@gmail.com) o bé a través de la nostra pàgina de facebook.