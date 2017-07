Per una ciutat verda

La projecció del POUM és una de les etapes polítiques més importants en un municipi donat que defineix la ciutat del futur. La setmana passada rebíem la bona notícia amb titular llampant de "descarten l'Ortoll". Ja el 2012, mitjançant una moció, ICV demanava la posada en marxa dels treballs previs de la redacció d'aquest pla per "... Posicionar la ciutat en el lideratge territorial, redefinir el desenvolupament econòmic... i estudiar com protegir l'Ortoll com un pulmó verd que defineixi el tractament natural i paisatgístic del sòl com no urbanitzable..." Han hagut de passar cinc anys des d'aleshores i molts canvis de paradigmes.

Enteníem en un projecte posterior al 2015, que en la redacció d'aquest nou POUM s'havia de crear un Consell Assessor Urbanístic, com a element per fomentar la participació ciutadana per construir una ciutat comuna. Alhora definíem el nostre propi model de ciutat, on el POUM havia de salvaguardar també altres pulmons verds com: platja llarga, l'interior d'illa entre rambla Joan Baptista Pirelli, passeig del Carme i carrer meridional, més conegut popularment com a NINGLEE, fer vies verdes pacificades al camí de Sant Gervasi, així com la creació d'altres zones verdes al centre per crear una ciutat de futur: familiar, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. En les propostes d’ICV al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) redactat en el mandat 2011 / 2015, ens oposàvem rotundament a l'obertura del c/ Zamenhof per evitar convertir l'eix de mar en una ronda litoral de creuament de la ciutat i convertís el Passeig Marítim en una via de circumval·lació. És vital poder preservar la vida cívica dels veïns i veïnes en els barris; oferint alternatives amb la seva justa prevenció. Aquelles propostes, tot i els anys, avui cobren una important vigència, d'una clara definició del que és un model de ciutat. La col·laboració i l'entesa és un element clau a l'hora de construir i fer ciutat.

Però creiem que no és suficient amb la desqualificació de l’Ortoll anunciada: una ciutat més verda necessita que la propera revisió del POUM la propiciï i que un altre instrument de protecció com el Pla especial i Catàleg del Patrimoni Historicoartístic i Natural, en la seva anunciada revisió, incorpori els béns naturals per protegir els paisatges i espais naturals, conservar, vigilar i informar sobre aquests elements, corredors, biològics, zones verdes d’interior d’illa, revegetació, ...

D'ençà tot i la nostra empenta, propostes i ideari que queien en l'oblit, és crear un buit. Un buit que han omplert la iniciativa popular, ciutadans i ciutadanes que s'han dedicat a la preservació i la lluita per aquests espais amb una tasca encomiable. Col·lectius com l’Associació GarrafCoopera i la Plataforma en Defensa de l'Ortoll estan treballant per a la recuperació, preservació, revegetació i difusió de l'espai, i impulsaran la celebració aquest estiu d'un Campus Internacional de Treball per donar a conèixer el nostre litoral, l'aprenentatge sostenible i cooperatiu o la recuperació dels antics camins ramaders, entre d'altres. Un cop més la ciutadania treballant de forma comuna porta la capdavantera.

Gener Barjola

Coordinador d'ICV Vilanova i la Geltrú