Una solució a mitges a l’actual problemàtica a la N340

Recentment ha sortit publicat un principi d’ acord per tal de subvencionar el tram de l’ AP7 entre Ulldecona i Vilafranca de Penedès, vinculat a unes determinades condicions.

Som conscients de la problemàtica existent a la N340 pel que fa a nivells de sinistralitat i volum de trànsit en aquest tram, un tema que es pateix en altres carreteres del país, tal com fa anys que denunciem i vinculem a l’ existència d’ una via de peatge en paral.lel.

Valorem positivament la decissió i entenem que el benefici més gran el tindran els usuaris dels trajectes interns, aportant una millora als seus problemes de mobilitat, però entenem que la solució adoptada es queda a mitges i que no resoldrà el caos de trànsit i els probleme derivats, sobretot els que es produeixen en cap de setmana.

Entenem que :

1. La gratuïtat de l’ autopista en aquests trams hauria de ser universal (com és en l’ actualitat als trams Torredembarra-Salou o Vilafranca del Penedès-St. Sadurní d’ Anoia, per exemple), i no vinculada a seguir el trajecte més enllà o no, i tampoc vincular-la al Teletac com a forma de pagament (encara que entenem que és el mètode més efectiu per controlar els condicionants vinculats al projecte).

2. La gratuïtat dels trams vinculats a trajectes d’ anada i tornada en 24 hores i unicament en els trams inclossos sense possibilitat de continuar el trajecte més enllà, fa que aquestes bonificacions no arribin a tothom i difícilment comportaran gaires usuaris nous als caps de setmana, per tant, les cues seguiran.

3.El projecte de prohibició de camions per la N340 persisteix en la criminalització del sector del transport per carretera, novament ens mostrem contrari a aquesta mesura, tot i les bonificacions previstes en el preu del peatge pel sector.

4. Aquestes bonifacions dels trajectes repercutiran en els pressupostos públics, una vegada més, ens mostrem faorables a un canvi de model de gestió de les vies de peatge catalanes; entenem que amb la vinyeta són només els usuaris de les vies els que garanteixen el sistema, i no tota la societat, sigui propietària o no, d’ un vehicle privat.

5. La solució en els problemes de mobilitat han de ser globals, per evitar situacions de greuges interterritorials, ens refermem en la necessitat d’ aplicar un nou model que inclogui totes les vies de pagament i d’ alta capacitat, sigui quina sigui la seva titularitat, per tal de fer-lo just i sostenible.