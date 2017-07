Zona verda, groga, blava, aparcaments de motos i carril de bici a Baix a Mar

Ja fa uns dies que van començar a pintar els carrers del barri de mar de tots colors.

El color groc: Esperàvem el verd, però sorprenentment el color groc s’ha imposat en gairebé tots els carrers del barri, impedint que es pugui aparcar a ambdós costats de carrers als que fins ara s’hi havia aparcat amb normalitat. Aquesta mesura provoca una gran pèrdua de places d’aparcament (40% aproximadament). Aquest fet comporta que cada dia molts veïns estiguin donant voltes i voltes per trobar un forat on aparcar el cotxe, incrementant la circulació pel barri i un conseqüent augment de la contaminació acústica i ambiental.

Els aparcaments de motos: A cada carrer i cantonada hi ha aparcaments per motos. Destacable és la quantitat d’aparcaments generats amb aquesta mesura limitant encara més l’aparcament destinat al cotxe. Es cert que a l’estiu les nostres platges s’omplen de ciutadans que utilitzen la moto, però aquests, aparquen a la façana marítima sense masses inconvenients. Per altra banda, d’aparcaments per bicicletes no se n’ha instal·lat cap. Ni dels simples ni dels tipus “box” de bicicletes, que sincerament, aniria molt bé per tots els ciutadans de Vilanova que es desplacen amb aquest mitjà sostenible de mobilitat alhora que evitaria robatoris de bicicletes.

El carril bici: Metres i metres de carril bici que han eliminat més llocs d’aparcament per cotxes i que tal i com s’ha dissenyat, no afavoreix que les bicicletes circulin amb seguretat. El carril de sobte s’acaba i el seu ús segurament serà molt limitat tenint l’alternativa de la Rambla Lluis Companys que et porta fins al passeig marítim des d’on es pot gaudir d’una passejada agradable i sobretot segura.

Amb tot, el que fins ara havia estat un barri on era fàcil d’aparcar, exceptuant dies excepcionals del mes d’agost, ara s’ha convertit en un malson inclús els dies de cada dia, per tots els veïns de la zona. És paradoxal que una mesura que diuen que s’ha creat per afavorir la mobilitat sostenible assoleixi l’objectiu oposat: provoqui més circulació i més contaminació. Per altra banda, em pregunto a que seran destinats els diners que es recaptaran amb la posada en marxa de la zona verda. Entendria que fos amb mesures per afavorir desacomplexadament la mobilitat sostenible, com per exemple, la creació de places amb punt de càrrega per vehicles elèctrics, la promoció autobusos elèctrics que connectin la nostra ciutat i que disminueixin la contaminació acústica i ambiental que generen els actuals, o carrils bici que, com diu la carta de Francesc Roig, connecti el barri amb el centre pel pas sota la via pel carrer Josep Coroleu i la creació de box per bicicletes entre d’altres possibles mesures que afavoreixin realment la mobilitat sostenible.

Sincerament, no entenc amb quin raonament s’ha planificat tot plegat. L’únic que queda clar és que la paleta de colors pintada als carrers del barri de baix a mar queda lluny de la comoditat dels ciutadans de Vilanova i perjudica els veïns del barri i dels familiars i amics que els venen a visitar amb transport privat.