Una sala de plens plena força a l’alcalde de Gelida a retirar el punt per fer pisos a Can Pàmies

Dimarts passat, l'equip de govern PSC-ICV de l’Ajuntament de Gelida volia aprovar en el Ple Municipal una important actuació urbanística, consistent en 4 blocs amb 7 pisos cadascun, fent un total de 28 pisos, i 15 cases unifamiliars a la finca de Can Pàmies, just davant de l'Avinguda Europa. Des del primer moment que es va conèixer la setmana anterior les intencions de l’alcalde Lluís Valls d’aprovar aquest pla urbanístic, Esquerra de Gelida va demanar a la ciutadania la seva assistència massiva al Ple per fer sentir la seva veu i demanar l’ajornament de la decisió. Finalment, amb una sala de plens plena de gom a gom l’equip de govern es va veure forçat a retirar el conflictiu punt de l’ordre del dia.

El regidor d’ERC Gelida Daniel García Peris va manifestar que “una intervenció d'aquestes característiques mereix que se n'informi als veïns afectats i escoltar les seves opinions, no entenem les presses per aprovar aquest pla en un dels darrers espais verds urbans i paisatgístics a l’entorn del nucli de Gelida”. La impossibilitat de consultar la documentació amb els tècnics municipals, lliurada només 5 dies abans del ple, i que un cop aprovat el pla hagués tingut el període d’al·legacions de 30 dies durant el mes d’agost i amb la Festa Major pel mig, són altres dels motius esgrimits pels republicans. En el seu parlament el regidor d’Esquerra Republicana va mostrar amb les dades de l’Idescat, les quals l’alcalde desconeixia, que no hi ha necessitat d’aquests pisos a Gelida ja que són 687 els pisos buits d’un total de 3.095, més que a poblacions veïnes com Sant Sadurní d’Anoia (546), amb el doble d’habitants.

Des d’Esquerra de Gelida es va manifestar que no s’ha de tornar als temps de la bombolla immobiliària, sinó que la gestió urbanística actual passa per posar al mercat tots els pisos buits, preferentment en règim de lloguer, avaluar que succeeix amb operacions iniciades no acabades i fomentar la rehabilitació d’edificis en mal estat. Malgrat la zona en qüestió té recollits uns drets des del 1985 al Pla General d'Urbanisme, mai hi ha hagut vocació de fer pisos a Can Pàmies. L’equip de govern de l’Ajuntament de Gelida no pot tenir cap condicionant de la planificació urbanística i el seu desenvolupament per part dels promotors. Ara ha de treballar per interès general de la finca on es troben les torres de Can Pàmies i Can Torras, el millor exponent d'arquitectura d'estiueig a Gelida de principis del segle XX, apreciades pels gelidencs i gelidenques, tal com es va veure al ple municipal.