El ple acorda municipalitzar la gestió dels centres cívics

El passat dilluns es va fer la darrera reunió del curs del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En aquesta ocasió van destacar punts com l’acord per constituir una comissió informativa per investigar el despropòsit de la gestió del Pla Integral del Nucli Antic (PINA), el debat sobre la zona verda a Ribes Roges, i la moció que va presentar Som VNG amb ERC per municipalitzar la gestió dels centres cívics de la ciutat.



Pel que fa a creació de la Comissió sobre el PINA, la regidora Deborah Zimmerman va afirmar que la proposta que es portava al Ple, arribava “gràcies a la feina dels grups de l’oposició i la implicació veïnal per trencar un bloqueig que pretenia deixar en un calaix aquesta moció”. En la mateixa línia, va lamentar que aquest acord arribava dos mesos tard, així com va afirmar que en la moció aprovada el 8 de maig s’establia que la Comissió Especial hauria d’haver iniciat la seva feina l’1 de juny. Així doncs, la primera reunió arribarà tres mesos tard.



En l’apartat de mocions, Som VNG i ERC van presentar una per municipalitzar la gestió dels centres cívics. Després d’una dècada gestionat des d’una empresa privada, tots dos grups consideraven que ja era hora de gestionar-ho de forma directa, internalitzant el personal que ha demostrat la seva vàlua. Des de Som VNG es va reiterar la necessitat de gestionar directament tots els serveis municipals, per l’estalvi que representa, la millora dels drets laborals així com per la millora substancial en la qualitat dels serveis. Malgrat la negativa inicial del govern, que va escudar-se en una coartada legalista, la moció va sortir endavant i es va aprovar.



Pel que fa al debat de la zona verda, des de Som VNG es lamenta l’oportunisme dels grups de dretes que han atiat un conflicte entre el veïnat de Ribes Roges. Així mateix, la candidatura sempre ha defensat la reducció de l’ús del cotxe, i per tant, va defensar de forma coherent la continuïtat de la zona verda. En aquesta línia, la regidora Deborah Zimmerman va afirmar que “no es pot fer marxa enrere, i no només pel que representaria revertir de forma improvisada el que ja s’ha implementat, sinó perquè la zona verda és un projecte que segueix una línia política en favor del bé comú, i no posa per davant els interessos dels sectors privilegiats”. Així mateix, va incidir en que “cal repensar quina part de l’espai públic és indispensable reservar per a l’estacionament de vehicles privats, i quin espai és necessari per a les persones, i redimensionar-lo degudament, de forma ordenada”. Finalment, Som VNG també va criticar la gestió del govern, que per la falta de comunicació i de participació ha creat un malestar innecessari.



A causa de la importància que va tenir aquest punt al Ple, reproduïm la transcripció de la intervenció de la regidora Deborah Zimmerman.



És conegut el que pensa el nostre grup sobre la zona verda. En el Ple d’abril, en el que es va aprovar implementar-la al barri de Ribes Roges, vàrem manifestar el nostre posicionament a favor d’aquest tipus de política, entenent que una de les formes d’evitar la massificació de vehicles en la zona durant la temporada d’estiu, així com assegurar una circulació tranquil·la als i les vianants, és reduint la possibilitat d’aparcar.

Entenem que, a més, la zona verda garanteix que el veïnat del barri pugui aparcar gratuïtament, aconseguint un cop consolidada que aparqui només el veïnat. És evident que aquest tipus de política, que dificulten l’ús del cotxe, pugui causar molèsties a les persones que estan acostumades a fer-lo servir. Ho entenem però en política cal triar i prioritzar. Mai ningú pot estar bé en tot ni amb tothom, perquè sinó s’enganya en tot i a tothom. Nosaltres tenim clar, i sempre ho hem manifestat, que posem per davant de tot les persones; que volem construir una ciutat per a vianants i no per als cotxes. Volem una ciutat on tothom es pugui moure, i per això, prioritzem la mobilitat a peu i en transport públic, perquè això garantitza la sostenibilitat del sistema.

Dit això, som conscients que l’execució de la zona verda és criticable. S'ha implementat tres mesos després de la seva aprovació, sense un contacte amb el veïnat en el dia a dia. A més, ens han informat que hi hagut certa “mandra” a l’hora de facilitar els plànols a plataformes que ho han sol·licitat. Hem d’estudiar quins errors s’han comès, on s’ha de millorar la implementació, i quins dubtes no s’han resolt al veïnat. Segurament, si la seva aplicació s’hagués fet amb un contacte més estret amb el moviment veïnal amb un procés participatiu de veritat, avui no tindríem aquest debat. De fet, en el mateix veïnat del barri hi ha diversitat d’opinions, i per tant, el govern els hauria d’haver tingut present a l’hora d’implementar la zona verda. Tot i això, considerem que no es pot fer marxa enrere.

No es pot fer marxa enrere, i no només pel que representaria revertir de forma improvisada el que ja s’ha implementat, sinó perquè la zona verda és un projecte que segueix una línia política en favor del bé comú i no posa per davant els interessos de cap sector privilegiat. Així ho han manifestat algunes veus del mateix veïnat del barri, amb opinions que valoren que “el de Ribes Roges és un barri on viu molta gent gran, i també famílies amb canalla. En molts dels seus carrers les voreres són tan estretes que pràcticament no s’hi pot passar, menys encara si es va amb infants, cotxet, o es té algun problema de mobilitat. Cal repensar quina part de l’espai públic és indispensable reservar per a l’estacionament de vehicles privats, i quin espai és necessari per a les persones, i redimensionar-lo degudament, de forma ordenada”.

S’ha executat malament, sense un ordre aparent i de forma improvisada. No és la primera vegada, i segurament no serà la última (per desgràcia de la ciutat). Però des de Som VNG considerem que cal reduir l’ús del cotxe de manera urgent i com volem fer-ho així, no podem votar a favor d’aquesta moció. No ho podem fer, perquè revertir el que ja està fet va en contra dels interessos de la majoria. El nostre objectiu es defensar el dret a la ciutat de les persones, no l’ús del cotxe.

Per això, votarem en contra.