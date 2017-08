Atrapats a la zona verda de Ribes Roges

Quan es parla d’implantar una zona verda d’aparcaments es fa referència a una mesura que té l’objectiu principal de facilitar l'estacionament als veïns a prop de casa seva, conjuntament amb la intenció d’afavorir l’activitat econòmica, pel fet d’incrementar la rotació dels vehicles que hi aparquen. Aquestes finalitats comporten altres millores: reduir la congestió del trànsit; millorar i definir l’espai públic, millorar la qualitat mediambiental per la rebaixa de les emissions de fums i sorolls, disminuir la indisciplina d’estacionament, i alhora també afavorir el funcionament del transport públic i les bicicletes.

A la nostra ciutat ja tenim la primera zona verda i el que hauria de representar una satisfacció per al veïnat de Ribes Roges i per a tota la població s’ha convertit en un malson i en una mobilització important. A Vilanova i la Geltrú el Ple municipal del mes de març va aprovar la posada en marxa d’aquesta zona. El nostre grup no hi va votar a favor perquè, tot i que estem totalment d’acord amb els guanys que significa, tal com ja vam manifestar en aquell moment s’estava actuant precipitament sense haver-ho planificat amb temps ni per descomptat s’havia informat amb claredat a tothom del projecte vinculat a la millora de les condicions de la mobilitat a la zona.

Des d’ERC hem demanat reiterament un estudi al govern de la ciutat, especialment al regidor d’espai urbà, amb l’objectiu de valorar i debatre els resultats per consensuar propostes i acords en benefici de tota la ciutat. Hi ha temes que no es poden plantejar com una pujada de febre. Aquest n’és un. La nostra ciutat compta amb elements atractius i de bona qualitat: les platges, la restauració, el comerç, etc., que han fet possible que tinguem la distinció del segell turístic familiar. Si el volem mantenir és magnífic pensar en mesures com la zona verda, enfocada a l’adaptació de l’espai urbà per a les persones i la millora mediambiental. Cal fer-ho i hi apostem. El que no podem fer és tirar endavant una qüestió que ha generat el malestar manifest del veïnat, que s’ha mobilitzat recollint més de sis-centes firmes en menys de cinc dies. ERC està d’acord amb els punts de la demanda d’urgència que es van debatre al darrer Ple.

Aquesta zona verda ara necessita una aturada fins que no s’apliquin algunes mesures per garantir-ne un bon funcionament: reforçar la senyalització i la informació en tots els punts turístics de la ciutat; garantir l’expedició dels adhesius perquè siguin socialment justos; adaptar la freqüència horària del transport públic que arriba a les platges i també, tal com recull la moció que es va presentar: establir un model de participació ciutadana que comporti definir de forma col·lectiva i consensuada amb tots els actors implicats les necessitats del barri i les característiques específiques que haurà de tenir la intervenció. No és tan difícil. Malgrat tot, els vehicles continuaran atrapats a la zona verda.

Queti Vinyals

Portaveu del GM d’ERC a Vilanova i la Geltrú