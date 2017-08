La zona verda de Ribes Roges

Alguns veïns de Ribes Roges ens van demanar que els ajudéssim a defensar la seva postura al Ple de l’Ajuntament sobre el tema de la Zona Verda. Hi vam accedir gustosament doncs són veïns del Barri de Mar i representaven un grup nombrós de persones. Al final, per temes d’urgència una altre associació cultural els va representar. Tot i això, la postura de l’AV del Barri de Mar respecte a aquest tema segurament difereix una mica de la dels veïns que van parlar al Ple. Per això en volem deixar constància de manera breu, amb tot el respecte pels veïns i per l’AV de Ribes Roges.

Considerem que hi ha dos mesos a l’any en que no es poden canviar sentits, aparcaments, pintats, voreres, etc. de bona part d’un barri que toca a la platja: juliol i agost. Per tant, haver-ho fet al juliol és un error. No tan sols per les molèsties sinó perquè administrativament hi ha hagut problemes que l’Ajuntament no ha sabut o pogut gestionar per ser el mes de juliol. Que el Regidor de mobilitat i el cap de mobilitat estiguin de vacances quan es fa aquesta moguda i es posi com a condició que ells tornin per solventar algunes incidències administratives i interpretacions de la norma és lamentable i més quan el dia 1 d’agost ja entren en vigor les mesures de la zona verda i les possibles sancions.

A més, s’han fet molts nyaps, alguns perillosos. Per exemple, com que algunes voreres eren estretes i plenes de fanals, etc. s’ha pintat una ratlla a terra del vial de color groc amb uns dibuixets de siluetes de persones. Vol dir que els cotxes han d’entendre que allò és reservat als vianants, però ho han d’endevinar. No hi ha pilones i el perill per qualsevol usuari d’aquest invent és evident. Si les voreres són estretes, cal ampliar-les com a voreres i treure’n els destorbs, si cal.

Creiem que s'hauria d'haver començat amb la implantació de la zona verda per carrer Àncora i carrers veïns! Ribes Roges té un punt negre que és el pas sota la via de la Rambla Lluis Companys on conviuen -és un dir- bicicletes i vianants amb uns revolts cecs molt perillosos. Per què no començar per aquí? Pensem que s'hauria d'haver exposat el projecte a la gent del barri, recollir els suggeriments, discutir-los i finalment aplicar-ho d'una manera consensuada .

Tot i que no estem d'acord amb la manera com s'ha fet, estem d'acord en que aquest model de pacificar la circulació, afavorir l’aparcament dels veïns amb unes condicions clares, proveir el màxim de carrils bicis, fer les voreres realment practicables (no el que s’ha fet), etc. , creiem que s’ha d’estendre per tot el barri.