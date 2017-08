Pressupostos participatius: més enllà d'un clixé

El passat dimarts 25 de juliol tots els grups del consistori vàrem acordar i presentar conjuntament les noves bases de la 2º edició dels Pressupostos Participatius municipals. Aquest projecte fruit d'una moció que vam presentar fa dos anys per la creació d'una comissió conjunta per iniciar un procés participatius per a què les veïnes i veïns poguessin i enviar propostes i votar-les en una consulta vinculant per decidir sobre un percentatge dels pressupostos municipals​. En els pressupostos participatius de l'any passat es van presentar un total de 63 propostes i es van emetre 1.519 (1.304 vàlids) el que tots els grups vam definir com un èxit en la participació per a una primera edició (hem de tenir en compte 541 vots van ser necessaris el 2015 per aconseguir representació al Consistori a les últimes eleccions municipals).

Aquesta 2ª edició tindrà diferents novetats:

El pressupost final augmentarà dels 220mil€ (encara no sabem la xifra exacta però dependrà dels ingressos finals de l'últim balanç). Cada veí i/o entitat podrà presentar com a màxim tres propostes dels quals el total d'aquestes com a màxim ha de sumar 100mil€.

A més a part del total destinat a inversions (com l'any passat) s'habilitaran 15mil € també per a propostes que siguin de caràcter cultural i/o social per a propostes de cost estimat màxim 5mil € (permetent així almenys tres guanyadores). Pel que fa a les votacions, en aquesta ocasió s'hauran de seleccionar cinc de les propostes acceptades puntuant-les per ordre de prioritat o preferència del 5 a l'1. Facilitant així que propostes individuals puguin competir amb un sistema que prioritza les idees. També com a novetat, es donarà un període de presentació d'esmenes dins el calendari establert per a aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l'assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.

Els últims anys han aparegut diferents moviments i marees al voltant de tot l'estat exigint una democràcia que faci honor al seu nom, el 15-M va ser l'eloqüent esclat popular d'aquesta reivindicació.

Fem Poble també som fruit d'aquests moviments on demanem una democràcia no només plenària i/parlamentària​, amb deliberació col·lectiva i no només representativa, que suporti eines participatives però també directes com les consultes vinculants.

Trobem essencial que la gent s'impliqui i entengui que la política són també els fets quotidians del dia a dia​, l'única forma d'aconseguir un sistema de vida més just, equitatiu, proper i a l'alçada de les necessitats de les persones és que aquestes s'impliquin, siguin reivindicatives, defensin els seus drets i exposin les seves necessitats. Per això la nostra agrupació s'anomena Fem Poble, perquè entenem que hi ha una petita espurna revolucionaria en el fet que uns joves d'un institut s'arrepleguin i diguin: escolta i si li diem a l'ajuntament que ens aconsegueixi uns murs on poder pintar i si un col·lectiu proanimalista diu "escolta necessitem unes instal·lacions per protegir els animals perduts", o com va passar l'any passat i es diu "escolta hauríem de tenir a les dependències municipals desfibril·ladors per si hi ha un accident". Un sistema democràtic no ho serà mai només perquè es voti uns representants cada quatre anys o es digui que sí o no a una consulta. Si no perquè les ciutadanes i ciutadans opinen i reflexionen sobre com afecta la gestió a les seves vides i volen que aquesta respongui diàriament a les seves necessitats i opinions.

En definitiva creiem que estem aconseguint una proposta cada vegada més ambiciosa de pressupostos participatius (encara que s'haurien de sumar més iniciatives per donar veu a la ciutadania) i ara el repte és col·lectiu, pel futur d'aquest projecte és vital que no siguin els partits que s'ho apropiïn sinó les veïnes i veïns que s'ho facin seu. I ho acabin exigint i reivindicant any darrere any. Per això hem proposat que la campanya de difusió d'aquests segons pressupostos participatius siguin els mateixos ciutadans els protagonistes, perquè així ha de ser pre durant i post els pressupostos participatius.

Alejandro Conde

Regidor a l’Agrupació d’Electors Fem Poble