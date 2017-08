Què entenem per 'cultura popular'?

Avui és set d'agost del 2017. Això vol dir que la setmana passada va ser la festa major del poble en el qual visc actualment: El Vendrell

Fins aquí tot sembla normal, oi? doncs no!

En aquest article m'agradaria parlar-vos d'un esdeveniment que va succeir en l'última setmana de juliol i que va indignar moltes persones ...

Resulta que El Vendrell, compta amb la presència de molts grups i associacions, entre ells el de les Majorettes, les quals no van poder participar en la Cercavila del dia vint-i-sis per ser originàries dels Estats Units i no de la cultura catalana.

Qui va prendre aquesta decisió? L'Ajuntament? L’ Eva M. Serramià Rofes, la regidora de cultura i festes? O ... Van ser els administradors de Santa Anna 2017? (Anna Balasch, Iván Sánchez, Laia Català, Lluís Serres, Mireia Mercadé i Roger Serra)

Sota el meu punt de vista, si volem avançar, modernitzar i deixar enrere la mentalitat retrògrada, hauríem d'incloure qualsevol diversitat de festes de les que disposem. A la diversitat de cultures és on resideix el poder, la màgia, el creixement i el coneixement. Per què tancar-nos només a les quatre parets (metafòricament parlant) que ens envolten?

Temps mort!

Perdoneu la meva ignorància, però he de fer-vos la següent pregunta, en cas contrari, molt em temo que no podré dormir aquesta nit. A quina cultura pertanyen les Haimes? A la catalana de tota la vida, veritat? Si no, no podrien haver participat en les festes és clar. Anem a buscar-ho en Internet per assegurar-nos ...

UPPs! Sembla que estava equivocada ... 

Segons Google, Déu totpoderós, les Haimes provenen de la cultura musulmana.

Bé, deixem de banda el sarcasme i centrem-nos en el que de veritat importa. Si només les festes de cultura catalana (cal notar que ja ni de cultura Vendrellenca parlem), per què les Majorettes no van poder formar part de les festes però en canvi les Haimes sí que van fer acte de presència? Per què es van fer partides d'escacs si aquest joc prové de l'Índia? Per què es van fer curses de resistència amb cotxes de la categoria Gt 's si res tenen a veure amb la cultura catalana?

Com he dit abans, en la diversitat cultural resideix el poder, però no en la discriminació. Amb això vull dir que en qualsevol Festa Major, el que un vol és passar-s'ho bé; ja sigui veient un ball de gitanes, muntant a les atraccions, provant diferents tes musulmans o ballant zumba al mig de la Rambla per exemple.

Igualtat si, discriminació no