Lectura i reflexió

Tarda xafogosa, la lectura dels titulars de l’Eix Diari fa esfereir. Un darrera l’altre ja són potents, sorprenents, però el conjunt resulta descoratjador des d’una òptica del comportament “normal” de la ciutadania.

Llegit tot seguits et fa posar la pell de gallina malgrat la calor insuportable d’aquets dies.

I tampoc saps a que atribuir aquest seguit de titulars que reproduïm aquí:

Denuncien a la Fiscalia de Menors un conductor ebri que viatjava amb el seu fill de 6 anys

Ferit d'arma blanca en una baralla multitudinària al costat del Centre Cívic de la Collada

Denuncien el propietari d'un gos de raça perillosa que va mossegar l'esquena d'un home a Vilanova

Un jove de 28 anys rep un fort cop de puny al cap quan intentava aturar una agressió a Vilanova

Crema intencionada de contenidors i matolls en menys d'una hora en diversos punts de Vilanova

És la calor que ens estova les neurones i s’entra en una mena d’espiral de comportaments incívics que ratllen, quan no directament la violència, el delicte?

S’acumulen més actes d’aquest tipus durant els període d’estiu o aquesta acumulació de titulars és fruit de la casualitat i potser destacant-ho en fem un gra massa?

És fa difícil de saber el perquè d’aquesta acumulació de fets que abasten l’ampli ventall de les mostres de l’incivisme

Evidentment aquestes accions generen una certa sensació d’inseguretat a la mateixa ciutat. Són fets aïllats que no tenen relació entre ells però la suma genera sensació de que aquest fets són generalitzats a la ciutat.

Els experts assenyalen algunes paràmetres per entendre els nivells de conflicte a la ciutat.

Les ciutats constituïxen el medi en el que es localitzen les contradiccions i els conflictes.

Els reptes globals requereixen de solucions locals

Les ciutats són estructures social i culturalment polièdriques

La ciutat és construeix en funció de la quantitat i qualitat de les relacions socials

La major part de les relacions socials es produeixen en el barri on vivim

És conegut que el nombre més alt de les queixes d’inseguretat es deuen a actes d’incivisme que sense ser pròpiament delictes si que generen una situació d‘inseguretat i incertesa i malestar col·lectiu. Temes com els sorolls, la tinença d’animals, les baralles multitudinàries, destrosses al mobiliari urbà conflictes entre veïns són factors que generen molta sensació d’inseguretat.

Els professionals del tema aposten clarament per treballar en aspectes com la cultura, l’educació, l’urbanisme amable, és a dir magnificar tot allò que pot servir per enfortir la cohesió social i el pacte de convivència i sobretot el diàleg entre els afectat per trobar els pactes de convivència a les ciutat.

I en aquest sentit un altre titular ens obre una mica la porta d’una certa esperança de resolució de (molts, pocs?) conflictes:

Vilanova posa en marxa el nou pla de civisme prioritzant la sensibilització enlloc de les sancions

“Es tracta Segons la regidora de Convivència, de "canviar valors", un objectiu "a més llarg termini" que vol aconseguir l'Ajuntament a través del pla. "En la mesura del possible, no volem posar sancions i intentar veure si hi ha mesures alternatives", ha explicat Teresa Llorens. En aquest sentit, la regidora apunta que de moment no s'han modificat les sancions que inclou l'ordenança de civisme, a l'espera de veure com funciona el pla. L'alcaldessa ha recordat que, no obstant, els darrers mesos s'han realitzat campanyes concretes sancionadores sobre la tinença d'animals, tenint en compte que és "un dels temes que més preocupa la gent”. I per aconseguir-ho, l'Ajuntament preveu accions de prevenció i sensibilització com tallers o concursos adreçats a infants i joves de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius per tal d'afavorir el respecte cap a un mateix i cap a l'altre, així com el sentiment de pertinença a la comunitat.

Lloables intencions certament que segons expliquen són fruit d’haver escoltat allò que manifesten els veïns sobre els cants d’incivisme que es repeteixen reiteradament a la ciutat. Entre les 90 accions previstes destaquen: xerrades i cursos sobre la diversitat, l'equitat de gènere o les drogues, el servei d'assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues, programes d'educació viària, la Festa de l'animal, la creació de la figura del voluntariat pel civisme o la col·laboració de les entitats per difondre un missatge de pertinença i respecte a la ciutat….

Potser són les més adequades ja ho veurem. Hi ha però per damunt de tot l’assumpció de la responsabilitat personal davant la societat, l’adquisició i canvi de valors i d’algunes mentalitats i això segurament s’adquireix amb un treball educatiu molt més directe a les escoles. Més recursos educatius podrien assentar unes bases més sòlides del respecte la ciutat, a generar referents, a entendre el concepte del bé comú, i a la seva gent, l’augment del sentiment cívic del tot necessari per modular comportaments personals i també col·lectius..

Més enllà de l’excés de calor que segur que crispa molt més la relació entre les persones cal una clara consciència, cal reaccionar davant aquestes mostres que de sovintejar poden malmetre la relació ciutadana i en el fons la cohesió social, imprescindible per la ciutat i el seu futur. Veurem si el Pla de Civisme ajuda a fer una ciutat molt més tranquil·la (que ho ja és) o si més no per anar aïllant els comportaments que malmetin la convivència i si ni és possible aïllar-los cal la sanció sense contemplacions.

Vet aquí en mig de la xafogor la lectura dels titulars de l’Eix conviden a la reflexió.

I també a l’acció naturalment....de qui correspongui.