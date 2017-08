Atropello al ciudadano

Estimados señores:

Les envío copia adjunta del justificante de pago de la multa de 200€ más 4 puntos de mi carnet de conducción que ustedes me notificaron en el mes de noviembre de 2.016.

Supuestamente, el 4 de septiembre de 2.016 a las 20:50 horas, se cometió una infracción con mi vehículo en Cantabria, provincia que, muy desgraciadamente, no visito desde los 13 ó 14 años -tengo ahora 52-.

En ninguno de sus avisos durante estos meses, envían uds. prueba de ello más allá de la sanción del agente denunciante. Según su información, mi vehículo -que tampoco ha visitado Cantabria al menos en los dos años que hace que lo conduzco... no sé con anterioridad pues es de segunda mano y, como uds., tampoco me presenta pruebas concluyentes-,... según la notificación de uds. -estaba diciendo- mi vehículo circulaba por algún lugar de su provincia, cuando los agentes de la autoridad hicieron uso de señalización luminosa y acústica y “la conductora” no permitió el adelantamiento al vehículo de dicha autoridad durante 1 kilómetro.

Hasta en tres ocasiones les he enviado documentación que certifica mi presencia ese día en Vilanova i la Geltrú (Barcelona); aunque de Zaragoza, es la localidad en la que vivo desde hace años. Con esta documentación, también les informaba de que ese día había hecho uso de mi vehículo en esta localidad. Desafortunadamente, no pude adjuntar tickets de parking o resguardos de alguna gasolinera, ya que no utilicé ninguno de esos dos servicios.

En cualquier caso, trabajando a 60kms de mi domicilio y sin transporte público para desplazarme a mi lugar de trabajo, siempre dispongo cerca del coche -que sólo yo conduzco-, como si se tratara de una mascota.

En definitiva, después de informarles en tres ocasiones de todo esto con documentación argumental, ni mis alegaciones ni el recurso de reposición han servido de nada más allá de perder el 50% de bonificación por “pronto pago”.

Si quisiera seguir con mi legítima defensa y entrar en un proceso contencioso-administrativo, debería de contratar los servicios de abogado y procurador, lo cual supondría un gasto superior a los 200€ de multa y nulas garantías de quedar absuelta de dicha sanción.

Valorando todos estos inconvenientes económicos, la pérdida de tiempo y energía, de incomodidad emocional y frustración, decido obviar la sensación amarga de indefensión y regalarles a ustedes, al Sr. Ministerio del Interior y a papá Estado, tanto los 200€ que me reclaman, como los 4 puntos de mi carnet.

Espero que todos ustedes los disfruten con salud y alegría, el esfuerzo de las horas extra ya lo pondré yo, descuiden.

Me daré por satisfecha con la fotografía de mi díscolo vehículo que, a la menor oportunidad, me da el esquinazo y marcha raudo a disfrutar de la belleza de su provincia. No es que ponga en duda la precisión del agente denunciante al tomar los datos, pero alguna prueba necesitaré para echar a mi furgoneta un buen rapapolvo.



Con mis más cordiales saludos.