Quina 'chapuza'

Soc una veïna de 74 anys, del barri de Ribes Roges , i fins ara, hi vaig arribar als dotze anys, no havia vist mai conflictes de transit ni de bicicletes. Som un barri de gent gran,que nomes es envaït el temps que hi ha entre el 15 de Juliol i el 15 d’Agost. La resta de l’any: pau octaviana.

Es veu que això es un “privilegi” tan gran que Som VNG i algun polític més han considerat que hi ha que carregars-ho.

Lo bó no es que existeixin llocs tranquils, lo bo es que tothom estigui fotut.

No estic contra la zona verda, estic contra el despropòsit de carregarse el 40% de places d’aparcament per ampliar “virtualment” les voreres, per les quals no deixaré mai circular a cap familiar meu per lo perilloses que resulten.

La sol.lució de les voreres, si no es poden engrandir físicament per falta de pressupost pasa per fer treure la quantitat d’entrebancs que les empetiteixen : pals de l’electra, de telèfon, senyals de tràfic, fanals etc.etc.) .

A la meva edat tindré que apendre a anar en bici i no pot ser que per interessos i simpaties polítiques es jugui amb la comoditat dels ciutadans que son qui paguen els IBIS i també als polítics.