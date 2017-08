Ciutadans de l’Alt Penedès. Ciutadans de segona???

Tal com s’ha anat informant, s’està duent a terme una fusió per unificar l’activitat sanitària de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. Aquesta fusió afectarà a l’Hospital de Vilafranca i el Consorci Sanitari del Garraf. Però a Vilafranca hi ha un centre, el Consorci Sociosanitari de Vilafranca. Ricard Fortuny que també fa activitat sanitària que no està inclòs en aquesta fusió.

Actualment al Ricard Fortuny es fan tots els processos de convalescència dels pacients de la comarca de l’Alt Penedès, pacients que necessiten rehabilitació desprès d’una fractura i que no es poden cuidar a domicili, estabilització de pacients crònics, tractament de nafres cròniques, unitat de cures pal·liatives, etc.

A diferencia del Garraf, que aporta a la fusió dos centres sociosanitaris, Sant Antoni Abat i el que està situat dintre del recinte de Camils, Vilafranca només aporta l’Hospital d’Aguts i s’oblida del sociosanitari.

Els ciutadans de la comarca de l’Alt Penedès no tenen dret a tenir un sociosanitari públic?

Els penedesencs que necessitin fer una convalescència, rehabilitació, etc.. s’hauran de desplaçar a Vilanova o Sant Pere de Ribes?

Quin es el futur del Consorci Sociosanitari de l’Alt Penedès?

El Ricard Fortuny és un centre públic, d’àmbit local, participat per l’ajuntament de Vilafranca i el Consorci de Salut i Social de Catalunya.