ERC defensa el sí a tota la comarca del Garraf

Un dels objectius bàsics de la nova executiva comarcal d’ERC, renovada aquest juliol, era el de guanyar de forma aclaparadora el referèndum de l’1 d’octubre. És per això que el partit ja ha anat penjant cartells amb arguments que defensen el Sí i ha col·laborat en l’organització dels diversos actes a favor del referèndum i a favor del sí que s’ha anat desenvolupant als diferents municipis de la comarca del Garraf.

El president d’Esquerra Republicana al Garraf, Jordi Medina, destaca quedestinarem tots els esforços que facin falta per explicar-nos, aclarir dubtes i donar a conèixer els motius que fan necessari guanyar aquest referèndum. De cara al setembre hi haurà molts més actes que ja hem començat a organitzar conjuntament amb altres forces polítiques i entitats, hi haurà més parades al carrer i, passat l’11 de setembre, hi haurà la campanya a favor del Sí pel referèndum de l’1 d’octubre.

Des del partit republicà ja estem cridant a la mobilització de l’11 de setembre perquè ha de ser un clam unànime a la democràcia, al dret a decidir i al dret a poder fer el referèndum de l’1 d’octubre. Per Medina, és incomprensible que aquells que tant defensaven el dret a decidir, ara s’amaguin amb altres discursos. El dret a decidir no pot ser un discurs electoralista sinó que s’ha d’exercir per donar veu a la ciutadania.

ERC continuarà defensant la democràcia i la necessitat d’esdevenir un estat com sempre ho ha fet. Segons Medina, el dia 11 de setembre demanarem democràcia i l’1 d’octubre votarem com sempre i guanyarem el referèndum. Necessitem les eines d’un estat per poder donar resposta a les necessitats socials del moment i necessitem les eines d’un estat per desenvolupar la nostra economia al servei de la gent que formem aquest país: reduint l’índex d’atur, incrementant el salari mínim interprofessional, dotant-nos d’infraestructures adequades, etc.

Durant l’estiu doncs, el partit es va preparant per un setembre intens i amb molta activitat per continuar fent arribar el missatge al màxim de gent possible i assegurar una victòria del Sí de forma aclaparadora en el referèndum de l’1 d’octubre.