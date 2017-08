Demanem mesures de seguretat a la platja del Francas

Des de la Xarxa Vendrellenca demanem mesures de seguretat a la zona de la platja del Francas situada davant de la torre de vigilància de ponent al costat del passeig Masia Blanca.

La nostra organització s’ha personat a aquesta zona de la platja, per avaluar la situació, donat que la platja ha desaparegut per complet i el que queda a la platja son pedres, d’altra banda els fonaments de la torre de vigilància estan a la vista degut a que el temporal s’ha emportat la sorra que havia damunt deixant-la completament exposada als temporals del mar.

Nosaltres creiem que en aquest situació el més prudent, és fer un tancament d’aquesta zona de la platja amb un abalisament de l’espai per tal de que no passi la gent amb cartells que informin de prohibit el pas, també hem proposat que hi hagi un socorrista de forma permanent per prohibir el pas. Pel que fa al pas no queda tallat, donat que a traves del Cami de Ronda es pot passar.

La nostra organització ha enviat un correu a la regidoria de Platges i a l’Alcaldia el dia 8 d’agost, per tal de que tinguin coneixement de la nostra proposta, donat que creiem que és urgent fer alguna cossa de forma immediata, per garantir la seguretat dels usuaris de la platja.