Individus com nosaltres

Segon volum d’una possible trilogia que va començar el 2015 amb “Un dinar un dia qualsevol” per tractar la situació que s’ha viscut al País Valencià en els darrers trenta anys sota els governs del PP. En aquests llibres Ferran Torrent intenta esbrinar la trama que hi ha i les connexions i la relació que hi ha entre la política, els negocis, combinació que pot resultat explosiva i autènticament corrupta com anem llegint en els diversos episodis que s’expliquen en els llibres. En alguns moments es fa palesa allò de que la realitat supera la ficció.

Durant molts de temps s’ha considerat que la corrupció era la norma habitual a la política valenciana i que aquesta situació tampoc tenia cap conseqüència electoral. Això queda ben explicat en el llibre i es veu com les relacions perverses entre els polítics, els empresaris i alguns mafiosos són habituals i generen grans expectatives de negocis més aviat tèrbols que han afavorit a una colla de gent sense cap mena d’escrúpols.

En aquesta segona novel·la sobre la corrupció al País Valencià ens trobem ja a les vigílies de la possible pèrdua de les majories absolutes del PP i amb l’esperança d’un possible canvi de govern encapçalades per els esquerres pugui arribar a evitar les la corrupció generalitzada del sistema i regenerar la vida política.

Ferrant Torrent és nascut a Sedaví i està considerat un dels escriptors més prolífic i popular de la literatura catalana contemporània. Va començar a estudiar Dret però en deixar-ho es va dedicar a diverses i variades feines fins a dedicar-se plenament a la literatura. Torrent va fer una aposta arriscada per escriure en valencià i això també, malgrat el perill que podia representar, ha estat un dels seus valors i aportacions com a escriptor, la normalització del valencià coma instrument literari. La majoria de les seves novel·les tenen els trets de novel·la negra però ambientades al País Valencià i amb personatges peculiars la majoria de les vegades. Periodistes, policies, gent de carrer, empresaris, boxejadors, prostitutes, tots amb un punt d’extravagància conformen un corpus literari que sorprèn per la seva qualitat i per la desbordant imaginació de l’autor però que està molt arrelat amb els peus a terra i cada llibre reflecteix i denuncia algunes de les situacions conflictives -o hipotèticament conflictiva que es produeix al País Valencià.

Torrent també col·labora habitualment en mitjans de comunicació com El Temps o RAC-1 i TV-3, i ha fet alguns programes dedicats a aspectes culturals dels territoris de parla catalana.

Ha obtingut els guardons més importants de la literatura del País, entre altres el Premi Sant Jordi el 1994, i el de la Critica Serra d’Or,2003 i finalista del Planeta, el 2004. És l’autor de mítiques novel·les de la sèrie de novel·la negra protagonitzada pel periodista i ex boxejador Hèctor Barrera i el detectiu Butxana. No emprenyeu el comissari (1984), Penja els guants, Butxana (1985), Un negre amb un saxo (1989).

Retrobem altre cop als personatges del llibre “Un dinar un dia qualsevol” en una nova activitat. Volen entrar en el món del joc semi clandestí amb els diners que van poder treure d’una operació anterior. El grup és realment estrany així ho defineix l’advocat Bohorquez que els ha de treure d’una situació peliaguda d’un d’ells i així descriu al grup -Un dia vostè i jo dinarem. M’ha d’explicar la de grup que són. Em sembla.... Com i ho diria. Divers? Colorit, potser. Ben mirat ,només els cal un advocat.

I el grup el formaven el Rafel, antic capellà i president de la Fundació que porta el seu nom, el Mític Regino, Butxana, Tordera, el Comptable, els germans Torres, Robert, Salif, el Messíe, el Llargo el periodista Marc Sendra que veu material més que ample en tot el que van tramant per escriure una novel·la sota el mestratge de Ferran Torres, escriptor a qui el periodista ja coneix des de fa temps i han aparegut en altres novel·les.

Tot plegat comença a l’any 2015 tot fa pensar que el panorama polític canviarà. Marc Sendra periodista que ha deixat el seu diari per treballar freelance està preparant una novel·la i reportatges sobre un famós atracament a un banc que mai es va resoldre. Va entrevistant a la gent que podia estar-hi implicada i reconstruint els fets. Però el grup, que Sendra investiga, està en aquets moments en vies de muntar un negoci de joc, tolerat amb les corresponents aportacions generoses a la policia. El periodista té molt de temps, treballa poc pel diari i la seva companya que és metgessa ha deixat els grans magatzem on treballava de dependenta i ha marxat a Alemanya a exercir la seva professió, aquesta situació li dóna molts moments de “lleure”. A mesura que va escrivint el llibre sobre l’atracament es va implicant en la història de grup, i també de mantenir les seves bones relacions veïnals. En mig de tot el procés s’hi barregen una assassinat, i un segrest, ingredients que ajuden a tramar la història i a donar-hi un realisme i si ja els fets per si mateixos ja són prou per la història cal afegir-hi també el descobriment de diverses trames de corrupció empresarial i policial.

Tota una teranyina que va teixint-se poc a poc i ben sòlidament per donar pas a una narració molt interessant en la línia de l’autor. Tot acaba amb una certa esperança amb l’arribada de les esquerres al govern. Potser la propera novel·la ja anirà d’això...

L’estil Torrent naturalment dóna més valor a la narració, descripcions interessant, personatges peculiars però que omplen els espais narratius, diàlegs frescos i la permanent ironia que omple tota la narració..

Torrent en estat pur, una nova novel·la amb el rerefons d ela corrupció al País Valencià però també d’una bona factura literària.

Individus com nosaltres

Ferrant Torrent.

Col·lecció Clàssica nº1141

Editorial Columna.

Barcelona ,juny del 2017