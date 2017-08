Aquest sistema de reciclar la brossa (PAP), a Sant Sadurní d’Anoia, ha donat i esta donant, els seus resultats.

Va ser el mes de maig del 2005, sent el regidor de medi ambient, Isidor Rando, quan es va posar en marxa, es va implantar aquest sistema de reciclatge dels residus.

L’agencia de residus de Catalunya (ARC), premia a Sant Sadurní, com un dels municipis amb un major percentatge de recollida selectiva (77,76%). És any rere any, que aquesta dada es va donant de forma positiva.

Aquest alt grau de compliment, es deu a que el porta a porta ha anat funcionant i s’ha anat adaptant a les necessitats del moment. Demano disculpes, doncs, per el meu posicionament crític en la tramitació d’aquesta iniciativa.

He vist, he sabut, he comprovat altres municipis amb diferent sistema o un altre tipus de gestió (contenidors de plàstic amb color diferent per envasos-plàstic, paper, vidre). Contenidors soterrats (cost elevat i olor). Arribo en aquests plantejaments a la conclusió que el PAP de Sant Sadurní és el més resolutiu.

Incidir i recordar, però, a la ciutadania, sadurninencs i sadurninenques, en la necessitat de respectar escrupolosament “l’horari” en que la brossa ha d’estar abaix als portals ( a partir de les 20.00 hores). Si no és així, la brutícia encara s’acumula més. La col·laboració per part de totes i tots ha d’ajudar a que la nostra vila sigui una de les capdavanteres.