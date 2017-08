El Centre de Cultura Islàmica de Santa Margarida i els Monjos condemna i repulsa els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils

Dues nenes de la comunitat musulmana, amb un dibuix on es llegeix 'islam=pau'. Imatge del 20 d'agost del 2017. ACN

ASSALAM, Centre de Cultura Islàmica de Santa Margarida i els Monjos, expressa la seva condemna i repulsa pels atemptats terroristes patits recentment a Barcelona i Cambrils.

Amb el sentiment compartit d’impotència i amb el cor encongit els musulmans de Santa Margarida i els Monjos expressen el seu condol a les famílies de les víctimes, desitjant una plena recuperació dels ferits i transmeten la seva solidaritat amb tot el poble de Catalunya, que és el nostre.

Els musulmans aquests dies sentim una profunda tristesa en veure com s’utilitza d’una manera totalment errònia el nom de la nostra religió per causar dolor sense cap tipus de representativitat. És molt difícil poder descriure amb paraules el desconsol que fets com els que han passat provoquen. És demolidor sentir i veure la desolació en el país que ens ha acollit i ens veu créixer, i que amb orgull defensa la riquesa de la seva diversitat. És impotent que, a causa de tot això, es deixi espai al dubte i la desconfiança.

Davant aquest fet criminal, ASSALAM reitera el seu compromís amb la lluita contra qualsevol forma de terrorisme i per avançar plegats en el camí del diàleg per fer front als discursos de l’odi.