Els regidors de la CUP rebutgen els privilegis reservats a les autoritats

Un any més, el regidor i regidores de la CUP de Vilafranca no accepten els privilegis reservats a la classe política en el marc de la Festa Major de Vilafranca.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular declinen oficialment tots aquells privilegis que s’atorguen a les anomenades “autoritats” durant la més típica, i ho fan perquè el projecte polític de la CUP passa per bastir altres models de fer i d’entendre la política sense distincions ni relacions desiguals entre ciutadania i representants polítics.

És per això que escoltaran el pregó d’inici de festes des del públic, i no a les cadires que es reserven a les autoritats, que creuen que haurien de ser per a la societat vilafranquina.

La CUP considera una mostra de respecte a la gentada que treballa de forma voluntària i anònima no ocupar llocs de privilegi, per això tampoc seran al balcó per la diada castellera, que evidentment viuran des de plaça com la resta de vilafranquins i vilafranquines. Defensen que l’ús del balcó de l’ajuntament per festes ha de ser un altre i per això actuen en conseqüència. No obstant això, els regidors de la CUP assistiran i gaudiran de la majoria dels actes festamajorencs com qualsevol altre vilafranquí.

Volen agrair i felicitar la immensa tasca que han fet els adminstradors d’enguany i les moltes hores de feina altruista dedicada a un patrimoni col.lectiu com és el de la cultura i el de la festa major, així com fer un reconeixement explícit a la implicació de balladors, músics, colles castelleres i tothom qui aporta el seu granet de sorra a fer possible la festa i sense els quals no seria possible.

Finalment, des de la CUP, desitgen una molt bona festa major a tothom!