I després de la Festa Major, a guanyar el referèndum!

Pocs dies abans de Festa Major ja tenim al cap el pregó, les matinades, la tronada, el toc de castells, l’entrada, les diades castelleres, les cercaviles, les activitats que ens brinden les entitats populars, així com molts altres moments màgics que ens ofereix la més nostrada. Aquests últims dies d'agost omplirem els carrers de la vila amb aquella especial il·lusió que només desboquem un cop l'any. Però no podem oblidar que estem vivint un moment polític històric: ens trobem a les portes de decidir democràticament el nostre futur com a poble.

La possibilitat de construir una nova República Catalana que ens permetrà obrir un procés constituent des de baix és al centre de l’actualitat política. Avui ja tenim data: l'1-O, però ara també caldrà defensar-ho davant l'immobilisme obstinat de l'Estat espanyol.

De la mateixa manera que al llarg dels dies de Festa Major, des del poble s'acompanya a balls, colles castelleres i tot el seguici, el dia 1 d'octubre caldrà acompanyar i defensar el procés democràtic des dels carrers i des dels espais electorals, perquè tothom, sense distinció, es pugui expressar lliurement, a través del seu vot.

Com el drac obrint pas a la nostra festa, l'1-O la ciutadania haurem d'obrir pas en la conquesta dels drets democràtics ara que tenim l'oportunitat de poder exercir-los a través del referèndum. També tenim l'oportunitat de transformar, imprescindiblement i urgent, la realitat en què vivim en una realitat on les lluites, sempre a peu de carrer, pels drets socials se situïn al centre de la política catalana.

Aquests dies, doncs, atapeirem els carrers de la vila, la plaça de gom a gom el dia 30 al migdia, i dibuixarem un poble unit, alegre i combatiu. Aquesta alegria i, sobretot, aquesta mobilització és i serà imprescindible per poder dur a terme el referèndum.

Des del compromís i corresponsabilitat de treballar per la democràcia, la llibertat i la independència del nostre país, caldrà ser-hi quan calgui defensar la desobediència amb l'Estat. Només amb la mobilització popular podrem fer realitat el Sí i guanyar el referèndum. I és la mobilització la que ens permetrà reforçar la lluita i conquerir espais públics, com ho fem per Festa Major. La mobilització és i serà la millor garantia d'execució del referèndum i la millor forma de resistència davant dels embats de l'Estat. La persistència i la convicció en els valors democràtics és i serà la nostra millor aliada, sense submissions i amb valentia.

Ara tocarà gaudir de la Festa Major, però també d'expressar els anhels de llibertat i d'omplir els carrers i balcons d'estelades. I el dia 3 de setembre, després del castell de focs, el referèndum seguirà en peu i caldrà estar a l'altura de les circumstàncies. Un referèndum que és l'eina imprescindible per garantir la protecció dels nostres drets polítics, però també socials i nacionals.

Junts i amb força hem aixecat reptes que ahir semblaven impossibles: avui els castells de deu pisos ja han tocat el cel. Ara, junts haurem de defensar les urnes i col·lapsar els carrers per fer realitat el nostre somni. I, l’única garantia per mantenir i defensar la dignitat és la pròpia gent. Aquest 1 d'octubre podem i volem escriure, pacíficament i sobirana, la nostra història.

Llorenç Casanova, ex-regidor de la CUP

Laia Santís, regidora de la CUP a l'Ajuntament de Vilafranca