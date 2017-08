Hoy aún estamos vivos

Frapant novel·la sobre la relació que es pot arribar a crear entre dues persones. L’autora, que és guionista de cinema, explica que tenia una imatge recurrent que era la d'una nena que veu com assassinen a un soldat i la seva sang li esquitxa. Aquets imatge que es reprodueix a la narració dóna un pauta per seguir la història. De la novel·la en sorgirà ben aviat una pel·lícula que per la temàtica segur que serà un èxit.

Els dos protagonistes de la novel·la Renée i Matthias, la nena jueva que es detinguda per dos soldat alemanys camuflats d’americans i com qui l’ha de matar en un moment i de sobte canvia la direcció de la pistola i mata al seu company per protegir a la nena. A partir d’aquí neix una relació gairebé de dependència que els portarà a recórrer moltes situacions de perill.

Emmanuelle Pirotte, nascuda a Bèlgica, és guionista. Avui encara estem vius, la seva primera novel·la, ha suposat un brillant debut al món literari. Finalista de premis com el que atorga la important revista Lire i el Prem1ère, Pirotte ha guanyat el premi Palissy, el del Office Central donis Bibliothèques, el Lilly i el prestigiós Edmée de la Rochefoucauld atorgat al millor debut literari de l'any, un guardó lliurat en edicions anteriors a autors tan prestigiosos com Dai Sijie i Mathias Enard. A més dels nombrosos guardons francesos, els drets de traducció de la novel·la han estat adquirits per una desena de països i s'està preparant una ambiciosa producció cinematogràfica, amb guió de la pròpia autora, basada en l'emotiva història de Renée i Matthias.

La narració comença quan la petita Renée una nena jueva després d’estar amagada en diversos indrets es descoberta per una patrulla dels alemanys que, disfressats d’americans, van fent accions de quinta columna per intentar aturar l’inevitable avanç de les tropes aliades després de Normandia. La patrulla decideix acabar amb la vida de la nena tal i com els hi han ordenat.

Però els fets no succeeixen com semblen, la bala que finalment es dispararà per comptes d’anar destinada a la nena a qui ferirà mortalment serà a un dels oficials, amb això el destí de la Renée quedarà en mans de Matthias, l'altre home, que l'acabarà portant a una granja, en el soterrani de la qual viuen diverses persones, terroritzades pel que està succeint en la denominada batalla de les Ardenes. Prèviament han estat emboscats en una cabana al costat d’un riu. Matthias és un expert en supervivència ja que ha viscut al boscos del Canadà caçant i vivint entre els indis, fet que li ha donat múltiples possibilitats de sobreviure en espais oberts i amb condicions fora del normal. Pertany a una família benestant alemanya i ell sense sentir cap simpatia pel moviment del nazisme es veu obligat a participar en la guerra sempre amb unitat especials i amb operacions arriscades i complexes.

Quan arriben a la granja, Matthias que encara vesteix l’uniforme americà es farà passar per un soldat que ha perdut la seva unitat i espera que passin les bombardejos per intentar tornar-hi.

A la granja hi ha tot un seguit de personatges que van fent la seva vida també intentant sobreviure a la situació que s’ha produït. La filla de granger se sent atreta per Matthias, ell també sent alguna cosa per aquella noia tot i saber que és un error mantenir-hi una relació d’amagat en aquells moments i en aquelles circumstàncies.

Mentre va creixent la dependència de Renée i Matthias, semblen voler protegir-se mútuament. Neix un sentiment de dependència mutu que els obliga a negar les seves pròpies personalitats.

La situació tranqui-la del granja es veu trencada per l’arribada d’una patrulla d’americans que s’ha perdut de la seva unitat i cerca recer en algun lloc fins a poder-se orientar i retornar a la “normalitat” de la guerra.

L’arribada fa que el Matthias i la Renée hagin de comportar-se de manera molt més prudents ja que els veritables americans podrien descobrir a Mathias amb conseqüència fatals. O la inversa poden arribar els alemanys i posar-los a tots en perill ja que la a la batalla de les Ardenes el front és inestable i canvia constantment i granges que un dia ocupen els americans a l’endemà són en mans dels alemanys.

Es produeix una mena de treva, la celebració del Nadal que comporta el relaxament de la vigilància i en un d’aquest moments dels fets i per un gest rutinari el Mathias descobriran que és alemany i partir d’aquí la trama té un gir ja que els americans el fan presoner i sembla que la separació de Renée és inevitable.

Però la nena posant en perill la seva pròpia supervivència ajuda a Matthias a desfer-se dels seu capturadors i així es donen una nova oportunitat seguir estant junts.

Dos personatges estretament lligats per les circumstàncies que tenen un deute comú haver-se salvat de la mort.

La novel·la narra la història de la relació de dues persones, els dos protagonistes en mig del desori generalitzat com és la guerra i com tots els personatges queden vinculats per viure situacions límits i com cada un accepta al situació i conviu amb ella o es rebel·la.

Bona descripció de la personalitat dels protagonistes, personalitats molt marcades, el Matthias pel seu passat i per un present que no el plau però que va assumir i la Renée que des de ben petita ja ha de conviure amb el perill i amb l’instint de supervivència.

Els horrors de la guerra, les més baixes passions situades en el conjunt d’un grups d’homes i dones que esperen el seu alliberament amagats en un soterrani d’un granja en la mateixa línia del front.

La narració està feta en un to tranquil, delicada que li dóna un major versemblança, el pòsit d’humanitat sembla no haver-se perdut el tot en mig de la bogeria bèl·lica.

Una història d’esperança, de segones i terceres oportunitats...



Hoy aún estamos vivos

Emmanuelle Pirotte

Editorial Grijalbo

Barcelona maig 2017