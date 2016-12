El ple de Cubelles aprova de forma definitiva els pressupostos 2017

El Ple ordinari del mes de desembre va aprovar aquest dimarts de forma definitiva els pressupostos corresponents a l’exercici 2017. Malgrat que el punt no estava inclòs inicialment a l’ordre del dia, l’equip de Govern va decidir incloure-ho amb l’objectiu que els comptes puguin aplicar-se a partir del proper 1 de gener. Des de l’oposició, el PSC va recriminar que la urgència impedia estudiar i debatre les al·legacions presentades, entre elles un suposat conjunt d’errades aritmètiques en les despeses de personal. Amb tot, el punt va ser inclòs a la sessió i, posteriorment, es va aprovar el pressupost de 18,3 MEUR amb els vots a favor del Govern (UC-11 RCAT, ERC i ICV) i CiU, l’abstenció del PP i el vot contrari de PSC, Cubelles Sí Es Pot, PP, Guanyem i Cubellencs-FIC.



Prèviament, el Ple també va aprovar de forma definitiva les ordenances fiscals corresponents per a l’any vinent. El regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, va explicar que s’havien desestimat les al·legacions presentades pel grup municipal de Guanyem, malgrat que els va convidar a confegir un espai de treball conjunt on estudiar més detingudament les propostes de la formació de cara a propers exercicis. El seu portaveu, Daniel Pérez, va agrair la invitació malgrat mostrar la seva disconformitat amb l’informe tècnic sobre el que se sustenta la desestimació en considerar-lo “tendenciós”. El punt va tirar endavant amb els vots favorables del Govern i CiU i l’oposició de la resta de grups municipals (PSC, Cubelles Sí Es Pot, PP, Guanyem i Cubellencs-FIC).



Dins de la part resolutiva, el Ple va aprovar per unanimitat la proposta del resum numèric corresponent a la revisió del padró municipal a data 1 de gener de 2016, que xifra la població de Cubelles en 14.608 habitants.



Homenatge a la interventora municipal

El conjunt de la Corporació va aprofitar la sessió per retre un homenatge a la interventora municipal, Rosa Almirall, qui deixa el càrrec després de 16 anys a l’Ajuntament. El Ple, per boca de l’Alcaldessa, Rosa Fonoll, va llegir una carta d’agraïment on es destacava la seva professionalitat i dedicació i la va obsequiar amb una figura del fill il·lustre de Cubelles, Charlie Rivel.