El consell comarcal reclama un pla especial per al desenvolupament econòmic i social del Baix Penedès

El consell comarcal va presentar els aspecte més destacats del ple: els pressupostos del 2017, la moció relativa a les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya i la més important, la moció dels grups comarcals per reclamar un pla especial per al desenvolupament econòmic i social del Baix Penedès.

La comarca té la taxa d’atur més elevada de Catalunya, un 20,3%, set punts superiors a la mitjana catalana. També és el territori amb més proporció d'expedients de risc oberts o expedients informatius a infants i adolescents, molt per sobre de la mitjana de Catalunya. Per aquestes i d’altres dades preocupants per la comarca, el Consell Comarcal reclama a les administracions superiors diversos aspectes, entre els més destacats, que assumeixin la situació socioeconòmica d’emergència de la comarca del Baix Penedès en els seus pressupostos i insta al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti la resolució aprovada 291/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reactivació i el desenvolupament socioeconòmic del Baix Penedès. La moció va ser presentada per CIU, PSC, ERC, C’S, Sí Se Puede/ Sí es pot.

El pressupost del 2017 ha incrementat un 5,05% respecte el del 2016: el del 2016 va ser 7.820.805,30 i pel 2017 serà de 8.212.401,48. Les principals diferències que hi ha respecte el 2016 “és que s’ha dotat amb una partida més important als serveis socials, amb 300.00. Aquesta major assignació afectarà als serveis de prestació d’urgència, servei d’atenció a domicili de dependència, equips d’atenció a la infància i adolescència, el servei d’integració en famílies extenses, centres obert, elaboració d’un pla d’igualtat, transport adaptat i projecte comunitari”, va explicar Jordi Merles, conseller de Hisenda del Consell Comarcal. També s’ha previst una consignació de 18.000€ per l’elaboració d’un pla estratègic territorial per de desenvolupament local i d’ocupació, aquesta assignació pressupostaria ve finançada amb un 80% pel Servei D’ocupació de Catalunya. En relació amb els serveis mediambientals, també s’ha consignat una despesa de 112.000€ per al desenvolupament d’un pla de prevenció i accions de reutilització, finançats per l’Agència de Residus de Catalunya i una aportació de l’empres mixta EcoBP. Finalment s’ha de destacar un nou servei pels ajuntaments que s’ha adscrit amb aquesta assignació que és l’assessorament en matèria d’arquitecta i arquitecte tècnic; els ajuntaments que hi participen són els Ajuntaments d’Albinyana, Banyeres, Bellvei, Bonastre, Mas Llorenç, el Montmell i Santa Oliva.

Finalment, també es demana una oficina liquidadora a la comarca del Baix Penedès. Hi ha un pla en el qual es comença el desplegament de l’Agència Tributaria de Catalunya, en una estat inicial el Baix Penedès es quedaria sense oficina liquidadora. “La proposta és reclamar que l’Oficina liquidadora del Vendrell es transformi en una oficina de gestió integral igual que es preveu a altres ciutats com Vic, Vilafranca o Manresa com a garantia de presentació dels serveis dels ciutadans i com a defensa també de l’equilibri territorial, així com per garantir el lloc de treball de les persones que fan aquesta tasca actualmente”, va argumentar Eva Maria Serramià, presidenta del Consell Comarcal.