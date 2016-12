Puigdemont proposa Joan Ignasi Elena com a portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum

Govern, partits, entitats, agents econòmics i socials ja es troben reunits a l’Auditori del Parlament. Un dels punts de l’ordre del dia de la trobada és constituir el Pacte Nacional pel Referèndum que substituirà el fins ara Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, proposarà que l’exdiputat del PSC i líder d’Avancem, Joan Ignasi Elena, sigui el portaveu del nou Pacte i que hi hagi un equip de coordinació que es reuneixi més freqüentment. Entre els noms que el president proposarà per forma part d’aquest equip també hi ha l’exregidora del PSC de Ciutat Vella Itziar González, l’exdiputada d’ERC Carme Porta, l’exconsellera de CDC Carme-Laura Gil i l’exportaveu d’ICV al Parlament Jaume Bosch. Com a novetat de la reunió destaca la presència de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Una vuitantena de persones participen en la cimera pel referèndum convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Hi ha representants dels partits polítics i grups parlamentaris com Marta Pascal (PDeCAT), Marta Rovira (ERC), Jordi Turull (JxSí), Lluís Rabell (Catalunya Sí que es Pot), Marta Ribas (ICV), Albano-Dante Fachin (Podem Catalunya), Joan Josep Nuet (EUiA), Mireia Boya (CUP) i Toni Castellà (Demòcrates).

Per part del Govern, a més de Puigdemont, prenen part en la reunió el vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Neus Munté, Meritxell Borràs i Carles Mundó.

També han volgut ser-hi els presidents de les quatre diputacions, és a dir, Mercè Conesa (Barcelona), Josep Poblet (Tarragona), Joan Reñé (Lleida) i Pere Vila (Girona); els presidents de les entitats independentistes Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) i Neus Lloveras (AMI); el president del Consell de Governs Locals, Miquel Buch; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; representants al Congrés com Francesc Homs (PDeCAT) i Joan Tardà (ERC); els eurodiputats Ramon Tremosa i Josep Maria Terricabras; els expresidents del Parlament Ernest Benach, Joan Rigol i Núria de Gispert, i l'expresident de la Generalitat Artur Mas.

També estan representats en la cimera, entre d'altres, els sindicats CCOO i UGT a través dels seus secretaris generals, Joan Carles Gallego i Camil Ros; les patronals PIMEC i CECOT; el Consell General de Cambres de Catalunya; Súmate; el Consell Escolar; la Taula d'Entitats del Tercer Sector, i l'Institut d'Estudis Catalans.